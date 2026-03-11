スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 「はたらくことに関するメディアで言うのも申し訳ないんですけど……ぼく、本当は全然はたらきたくないんです」 そう話すのは、お笑い芸人・マヂカルラブリーの野田クリスタルさんです。2007年に相方・村上さんとマヂカルラブリーを結成し、2020年にはお笑いの賞レース「M-1グラ