¡ÖÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤¤¡×·ëº§È¯É½¤ÎÇÈÎÜ¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¤È¤Î¶¦±é¥É¥é¥Þ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¤Ô¤Ã¤¿¤êµ÷Î¥´¶¡É¤È¡¢ºÇ½ª²ó¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡ÈÇ®Îõ¤Ê»×¤¤¡É
¡¡12·î23Æü¡¢½÷Í¥¡¦ÇÈÎÜ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹â¿ù¿¿Ãè¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢Ï¢Ì¾¤ÇÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ô»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È·ëº§¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸½ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÈÎÜ¤Î½ãÇò¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ä¡¢Èþ¤·¤¤ÇòÌµ¹¤»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ëµó¼°¤âºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸òºÝÊóÆ»¤¬¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÎÅÅ·âÈ¯É½¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¬34ºÐ¡¢¹â¿ù¤µ¤ó¤¬29ºÐ¤È¡¢¡È»Ð¤µ¤ó½÷Ë¼¡É¤Ê¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½é¶¦±é¡£¤³¤ì¤¬½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬½é¤á¤Æ´é¹ç¤ï¤»¤·¤¿»þ¤ÎÆ°²è¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¹â¿ù¤Ç¤¹¡Ù¡ØÇÈÎÜ¤Ç¤¹¡Ù¤È¤®¤³¤Á¤Ê¤¯°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤¿º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡½éÂÐÌÌ¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥ÞÊüÁ÷Åö»þ¡¢2¿Í¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤¬½ù¡¹¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÅÙ¡¹»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¡¢ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢²ó¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤½¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¸ª¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¿È¤ò´ó¤»¤Æ²ÖÂ«¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Î»Ñ¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¹â¿ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¾ï¤Ë½÷Í¥¤È¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¡È¿Â»Î¡É¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÇÈÎÜ¤È¤Î¿ÆÌ©¤ÊÍÍ»Ò¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£X¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î·ëº§¤ËÊ¨¤¯»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¿¤·¤«¤³¤ÎÃË¤Î¿Í¡¢½÷À½Ð±é¼Ô¤ÈËè²óµ÷Î¥±ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÇÈÎÜ¤Î»þ¶á¤¤¤Ê¡¼¤È¤«¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¡Õ
¡ÔÅö»þ¤â¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¹â¿ù¤¯¤ó¤¬ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ë¤À¤ó¤À¤ó¿´³«¤¤¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Á¤ÈX¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í¡£½éÂÐÌÌ¤Î²ÖÂ«Â£Äè¤Î»þ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤·¤Í¡£2¿Í¤Î°¦¤ÎÊÑÁ«¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ÆË¨¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤µ¤é¤ËÅö»þ¡¢ÇÈÎÜ¤Î¡ÈÇ®Îõ¤Ê»×¤¤¡É¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÅê¹Æ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÎÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Õ¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡¢Åö½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Èà½÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ôµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤â¤¦Îý½¬¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ¡Ô¤¢¡¢ËèÆü¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¼«Ê¬¡ª¡ª¹¬¤»¤â¤ó¤À¤Ê¤¡¤ª¤¤¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¡¢¾Ð¡Õ¤È¡¢¡È¤Î¤í¤±¡É¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸ÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ô¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¤ª²Ç¤¯¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ÏÄÁ¤·¤¯ÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤ï¤¿¤·¡Õ¤È¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«¿È¤Ç¤â¡ØÄÁ¤·¤¤¡Ù¤È½ñ¤¯¤Û¤É¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ëÊ¸ÌÌ¤Ç¤¹¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤³¤Î»þ¤¹¤Ç¤Ë²¿¤«´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡©¡¡¤ÈÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Ìµ»ö¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¤¤¤Þ¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£