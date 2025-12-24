¡ÚÌµ¿¦Å¾À¸¡Û5¼þÇ¯´ë²è·èÄê¡ª µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡¢µÇ°Æü¤Ë¤ÏÆÃÈÖÇÛ¿®
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸ ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡Ù ¡£¤³¤Î¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢5¼þÇ¯´ë²è¤ÎÅ¸³«¤¬·èÄê¡£5¼þÇ¯µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢µÇ°¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É5Ç¯¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È½Ð±é¤ÎµÇ°ÆÃÈÖ¤¬ABEMA¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡äµÇ°¥°¥Ã¥º¤äÆÃÈÖ½Ð±é¼Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ ¡Ë
ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê¤ÎÃø¤Ë¤è¤ê¡¢2012Ç¯¤«¤é¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1700ËüÉô¤ò¿ô¤¨¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØÌµ¿¦Å¾À¸ ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡Ù¡£¤½¤ì¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2021Ç¯1·î10Æü¤ËÂè1´ü¡¢2023Ç¯¡Á2024Ç¯¤ËÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤«¤é¤â¹â¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯7·î¤Ë¡ÖÂè3´ü2026Ç¯ÊüÁ÷·èÄê¡×¤Î¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë100Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß350Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¤½¤Î2026Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸ ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯1·î10Æü¤ÎÂè1´ü½é²óÊüÁ÷¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢5¼þÇ¯µÇ°´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥¤¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·5¼þÇ¯µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Ç¥¦¥¹¡¢¥í¥¥·¡¼¡¢¥·¥ë¥Õ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ê¥¹¤È¤¤¤¦¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´¶³´¿¼¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµÇ°¥°¥Ã¥º¤âÈ¯Çä·èÄê¡£¤³¤Î5¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥Ã¥º¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1´ü½é²óÊüÁ÷¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É5Ç¯¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸¡Ù5¼þÇ¯ÆÃÈÖ ¡Á¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡×¤¬¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥Ç¥¦¥¹Ìò¤ÎÆâ»³Í¼¼Â¡¢Á°À¤¤ÎÃËÌò¤Î¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢¥í¥¥·¡¼Ìò¤Î¾®¸¶¹¥Èþ¡¢¥·¥ë¥Õ¥£¥¨¥Ã¥ÈÌò¤Î³ýÌî°¦°á¡¢¥¨¥ê¥¹Ìò¤Î²Ã·¨°¡°á¤¬½Ð±é¡£¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸¡Ù¤¬Êâ¤ß¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤ò¤³¤Î5¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ï ¡É¤¢¤ë¿ÍÊª¡É ¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿·¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤â¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë19¡§30¤«¤éABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤À¡£
5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸ ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡Ù¡£¤½¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¸¶ºî¼Ô¡¦ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼êÀèÀ¸¤«¤é¡¢5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦ÆÉ¼Ô¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£
¡ãÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥¢¥Ë¥á¸Þ¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë3´ü¤Ï2026Ç¯ÊüÁ÷¡ª
ÊüÁ÷¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢
¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤«¤é5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØÌµ¿¦Å¾À¸· ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡Ù¡¢Âè3´ü¤Ï2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¢°ú¤Â³¤¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
¡ÊC¡ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê/MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹/¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê/MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹/¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê/MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹/¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸·¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ä¡ä¡äµÇ°¥°¥Ã¥º¤äÆÃÈÖ½Ð±é¼Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ ¡Ë
ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê¤ÎÃø¤Ë¤è¤ê¡¢2012Ç¯¤«¤é¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1700ËüÉô¤ò¿ô¤¨¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØÌµ¿¦Å¾À¸ ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡Ù¡£¤½¤ì¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2021Ç¯1·î10Æü¤ËÂè1´ü¡¢2023Ç¯¡Á2024Ç¯¤ËÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤«¤é¤â¹â¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯7·î¤Ë¡ÖÂè3´ü2026Ç¯ÊüÁ÷·èÄê¡×¤Î¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë100Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß350Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¤½¤Î2026Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥¤¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·5¼þÇ¯µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Ç¥¦¥¹¡¢¥í¥¥·¡¼¡¢¥·¥ë¥Õ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ê¥¹¤È¤¤¤¦¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´¶³´¿¼¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµÇ°¥°¥Ã¥º¤âÈ¯Çä·èÄê¡£¤³¤Î5¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥Ã¥º¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1´ü½é²óÊüÁ÷¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É5Ç¯¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸¡Ù5¼þÇ¯ÆÃÈÖ ¡Á¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡×¤¬¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥Ç¥¦¥¹Ìò¤ÎÆâ»³Í¼¼Â¡¢Á°À¤¤ÎÃËÌò¤Î¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢¥í¥¥·¡¼Ìò¤Î¾®¸¶¹¥Èþ¡¢¥·¥ë¥Õ¥£¥¨¥Ã¥ÈÌò¤Î³ýÌî°¦°á¡¢¥¨¥ê¥¹Ìò¤Î²Ã·¨°¡°á¤¬½Ð±é¡£¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸¡Ù¤¬Êâ¤ß¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤ò¤³¤Î5¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ï ¡É¤¢¤ë¿ÍÊª¡É ¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿·¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤â¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë19¡§30¤«¤éABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤À¡£
5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸ ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡Ù¡£¤½¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¸¶ºî¼Ô¡¦ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼êÀèÀ¸¤«¤é¡¢5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦ÆÉ¼Ô¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£
¡ãÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥¢¥Ë¥á¸Þ¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë3´ü¤Ï2026Ç¯ÊüÁ÷¡ª
ÊüÁ÷¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢
¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤«¤é5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØÌµ¿¦Å¾À¸· ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡Ù¡¢Âè3´ü¤Ï2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¢°ú¤Â³¤¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
¡ÊC¡ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê/MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹/¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê/MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹/¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê/MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹/¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸·¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ