¥¥é¥¥é¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¡È±Ç¤¨¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¡É¤¬¡ÖÃÏ¹ö¤¹¤®¤¿¡×¡£¤ª²Û»Ò¤òÁ°¤Ëµã¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ä¤â¤¦µ¢¤ê¤¿¤¤¡ª
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼çÌò¤Î¤Ï¤º¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¡¢¼Ì¿¿¤Î³ÑÅÙ¡¢SNSÅê¹Æ¤Þ¤Ç¡½¡½¡£¡È±Ç¤¨¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ì¸«¥¥é¥¥é¤·¤¿»þ´Ö¤ÎÎ¢¤Ç¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦ÃÏ¹ö¤Î¥Þ¥Þ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µµÜ¾ë¸©¤Ç²ÈÂ²3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èþµª¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40ºÐ¡Ë¤Ï¡¢É×¤ÎÅ¾¶Ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ2Ç¯¡£µîÇ¯¤Î12·î¡¢Ì¼¤ÎÍÄÃÕ±à¤Î¤ªÍ§Ã£¥Þ¥Þ¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥Þ²ñ»²²Ã¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´î¤Ö»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èþµª¤µ¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¢¡Åìµþ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¥é¥¥é¥Þ¥Þ¤¿¤Á
¡ÖµÜ¾ë¤«¤éÅìµþ¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤µ¤¹¤¬ÅÔ²ñ¤Î¥Þ¥Þ¤À¤Ê¤¡¡Ù¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷·Þ¤À¤±¤Ç¤â¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÀµÄ¾¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Èþµª¤µ¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ÈÂ²¤Ç¾åµþ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ¼¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ±à¤·¤Æ¤«¤é¤ªÍ§Ã£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âÌ¼¤Î¤ªÍ§Ã£¥Þ¥Þ¤È¼¡Âè¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍÄÃÕ±àµ¢¤ê¤Ë°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¤ªÃã¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÍ¥Æà¤µ¤ó¤«¤é¡ØËèÇ¯²æ¤¬²È¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Èþµª¤µ¤ó¤âÌ¼¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤ªÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä°Ê³°¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ËèÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤ËÍ¥Æà¤µ¤óÂð¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£Ì¼¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ø³Ú¤·¤½¤¦¡ª ¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÈþµª¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö±Ç¤¨°Õ¼±¤Ç¡ª¡×¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î»£±Æ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¡ÖÅìµþ¤Î¥Þ¥Þ²ñ¤Ï¤¹¤´¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤Î¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ°ìÌÌ¤ËÉ÷Á¥¤Î¥¢¡¼¥Á¡¢Âç¤¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤Î²¼¤Ë¤Ï±Ñ»ú¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥é¥¤¥È¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ø¤¹¤´¤¤¡ª ¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Í¡ª¡Ù¤ÈÌ¼¤ÏÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍ¥Æà¤µ¤ó¤«¤é¡Ø±Ç¤¨°Õ¼±¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»£±Æ¤ËÌ´Ãæ¤ÊÍÍ»Ò¡£Ì¼¤¬¤ªÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Øº£¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡Ø²Ä°¦¤¤´é¤·¤Æ¡ª¡Ù¡Ø¤â¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¡ª¡Ù¤È»Ò¤É¤â¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ð¤é¤¯»£±Æ²ñ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢»£±Æ¤ä¾þ¤êÉÕ¤±¤Î½àÈ÷¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÌÀ¤é¤«¤ËË°¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤È¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¤ÈÈþµª¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä
¡Ö¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î»£±Æ¥¿¥¤¥à¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Í¥Æà¤µ¤ó¤¬¤ª²Û»Ò¤òÃúÇ«¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥Ä¥ê¡¼·¿¤Î¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¡¢³¤³°É÷¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥«¥È¥é¥ê¡¼¤Î¿ô¡¹¡Ä¡Ä¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¡ª ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Þ¤À¿©¤Ù¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡£
¡¡ÃÏ¸µµÜ¾ë¸©¤Ç²ÈÂ²3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èþµª¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40ºÐ¡Ë¤Ï¡¢É×¤ÎÅ¾¶Ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ2Ç¯¡£µîÇ¯¤Î12·î¡¢Ì¼¤ÎÍÄÃÕ±à¤Î¤ªÍ§Ã£¥Þ¥Þ¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èþµª¤µ¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¢¡Åìµþ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¥é¥¥é¥Þ¥Þ¤¿¤Á
¡ÖµÜ¾ë¤«¤éÅìµþ¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤µ¤¹¤¬ÅÔ²ñ¤Î¥Þ¥Þ¤À¤Ê¤¡¡Ù¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷·Þ¤À¤±¤Ç¤â¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÀµÄ¾¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Èþµª¤µ¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ÈÂ²¤Ç¾åµþ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ¼¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ±à¤·¤Æ¤«¤é¤ªÍ§Ã£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âÌ¼¤Î¤ªÍ§Ã£¥Þ¥Þ¤È¼¡Âè¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍÄÃÕ±àµ¢¤ê¤Ë°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¤ªÃã¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÍ¥Æà¤µ¤ó¤«¤é¡ØËèÇ¯²æ¤¬²È¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Èþµª¤µ¤ó¤âÌ¼¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤ªÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä°Ê³°¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ËèÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤ËÍ¥Æà¤µ¤óÂð¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£Ì¼¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ø³Ú¤·¤½¤¦¡ª ¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÈþµª¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö±Ç¤¨°Õ¼±¤Ç¡ª¡×¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î»£±Æ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¡ÖÅìµþ¤Î¥Þ¥Þ²ñ¤Ï¤¹¤´¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤Î¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ°ìÌÌ¤ËÉ÷Á¥¤Î¥¢¡¼¥Á¡¢Âç¤¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤Î²¼¤Ë¤Ï±Ñ»ú¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥é¥¤¥È¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ø¤¹¤´¤¤¡ª ¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Í¡ª¡Ù¤ÈÌ¼¤ÏÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍ¥Æà¤µ¤ó¤«¤é¡Ø±Ç¤¨°Õ¼±¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»£±Æ¤ËÌ´Ãæ¤ÊÍÍ»Ò¡£Ì¼¤¬¤ªÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Øº£¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡Ø²Ä°¦¤¤´é¤·¤Æ¡ª¡Ù¡Ø¤â¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¡ª¡Ù¤È»Ò¤É¤â¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ð¤é¤¯»£±Æ²ñ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢»£±Æ¤ä¾þ¤êÉÕ¤±¤Î½àÈ÷¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÌÀ¤é¤«¤ËË°¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤È¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¤ÈÈþµª¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä
¡Ö¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î»£±Æ¥¿¥¤¥à¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Í¥Æà¤µ¤ó¤¬¤ª²Û»Ò¤òÃúÇ«¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥Ä¥ê¡¼·¿¤Î¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¡¢³¤³°É÷¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥«¥È¥é¥ê¡¼¤Î¿ô¡¹¡Ä¡Ä¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¡ª ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Þ¤À¿©¤Ù¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡£