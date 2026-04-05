5日、バチカンのサンピエトロ大聖堂から信者に語りかけるローマ教皇レオ14世（AP＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は5日、ロシアのウクライナ侵攻や米イスラエルによるイラン攻撃などの紛争を念頭に「手にしている武器を置きなさい。戦争を引き起こす力のある者は平和を選びなさい」と呼びかけた。5日の復活祭（イースター）のメッセージとして、バチカンのサンピエトロ大聖堂のバルコニーから広場に集まった人々に伝え