「好きな女の子に振り回されること」に至福の喜びを覚える男性は多いもの。「かわいいワガママ」を駆使して、愛する彼氏のハートを射抜きたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「ワガママ転じてかわいさ百倍！彼氏を萌えさせる甘いセリフ」をご紹介します。【１】「一緒においしいものが食べたいな」と豪華ディナーをおねだりする「自分一人ならフグ刺しなんて絶対予約しません！」（20