映画『ハリー・ポッター』シリーズとブロードウェイ版『ハリー・ポッターと呪いの子』で、長年ドラコ・マルフォイ役を演じてきたトム・フェルトン。新ドラマ「ハリー・ポッターと賢者の石」で同役を引き継いだロックス・プラットに、先輩ならではのメッセージを贈ったようだ。 J.K.ローリングの原作小説を“テレビシリーズ”として再映像化するドラマ版「ハリ