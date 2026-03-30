2026年3月3日～ 5月31日まで開催中！春の食材をふんだんに使用した「セレブレーション・オブ・スプリング」ディナーコース、選べるメインのお料理＋前菜＆デザートブッフェ付き、大阪梅田の夜のパノラマを望みながら、旬の味覚を楽しめる「NOKA Roast & Grill」ならでは「日本の春」を祝うディナーパーティーを紹介します。 「セレブレーション・オブ・スプリング」デ