この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ドコモ光10ギガ】遅い！とならないために…失敗しない！10ギガ対応Wi-Fiルーターの選び方」を公開。高速な10ギガ回線を契約したにもかかわらず、期待した速度が出ないという悩みを解決するため、Wi-Fiルーター選びの重要なポイントを解説した。



ネコさや氏はまず、10ギガの光回線の速度を活かすには、10ギガに対応したWi-Fiルーターが必須であると説明。しかし、「10ギガ対応」と記載されている製品でも、速度がでない「落とし穴」があると指摘する。その原因は、ルーターの性能が部分的に10ギガに対応していないケースがあるためだという。



失敗しないルーター選びのポイントとして、ネコさや氏は3つのスペックを確認すべきだと語った。1つ目はインターネット回線と接続する「WANポート」、2つ目はPCなどの端末と接続する「LANポート」の速度、そして3つ目は「Wi-Fiの伝送速度」である。特に有線LANで接続する場合、WANポートとLANポートの両方が10Gbpsに対応していなければ、回線の性能を最大限に引き出すことはできないと解説した。



Wi-Fi接続の場合は、WANポートの速度に加え、Wi-Fiの伝送速度が重要になる。氏は、最新規格「Wi-Fi 7」に対応し、6GHz帯または5GHz帯の伝送速度の数値が高いルーターを選ぶことを推奨した。ただし、これらのハイスペックなルーターは高価なものがほとんどである。



そこでネコさや氏は、特定のプロバイダから申し込むことで、高性能な10ギガ対応ルーターをお得に購入・レンタルする方法を紹介。「とくとくBB」では月額190円でレンタル、「OCN インターネット」では大幅な割引価格で購入できる特典があり、これらを活用することで初期費用を抑えられると説明した。10ギガ回線の導入を検討しているなら、ルーターのスペックを正しく見極め、お得な入手方法も調べてみてはいかがだろうか。