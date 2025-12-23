高嶺のなでしこ・籾山ひめりが活動休止 SNS上に過去の写真が流出「事務所との信頼関係を毀損する行為が確認」
アイドルグループ、高嶺のなでしこの公式サイトが23日までに更新され、キャプテン・籾山ひめり（21）の活動休止を報告した。
【写真】高嶺のなでしこ『A Wonderful Encounter』のリハーサル時のショット
公式サイトには「籾山ひめりの活動に関するご報告」との文書が掲載され、「一部SNS等において、数年前の画像が掲載されました」と報告。「本件について本人に事実確認をしたところ、当該画像に写っていた方とは現在一切の関係が無いものの、事前の報告・相談がなく事務所との信頼関係を毀損する行為が確認されました」と伝えた。
今回の事態を受けて「本人との協議の結果、活動を休止する運びとなりました」と伝え、「日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様には、突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。今後の活動については、改めて報告するという。
籾山は2004年3月22日生まれ、栃木県出身。22年8月に同グループに加入した。
