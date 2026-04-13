明日14日(火)以降は最高気温が平年並みか平年より高い日が多いでしょう。昼間は、関東から西で半袖でも過ごせる日がありそうです。ただ、朝晩はヒンヤリとするため、外出の際は脱ぎ着しやすい服装が良いでしょう。明日14日(火)以降は気温が高め明日14日(火)以降、最高気温は全国的に平年並みか高い日が多くなる見込みです。25℃以上の夏日になる所もあり、少し動くと汗ばむくらいの暑さになるでしょう。特に、東海から九州にかけて