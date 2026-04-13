俳優の唐沢寿明（62）が、13日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」（月曜後7・00）に出演し、アニメ映画「トイ・ストーリー」シリーズの裏話を明かした。番組ではお笑いコンビ「タカアンドトシ」、女優・當真あみとともに、東京・伊豆大島のお勧めスポットを巡るロケに参加した。「トイ・ストーリー」は全世界でヒットし、今夏にシリーズ第5作が公開される、大人気シリーズ。唐沢は、アンディ少年のおもちゃ箱の