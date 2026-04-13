歌手で俳優の中島健人が、20日午後7時から生放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』に出演する。今回中島は、ダンスも楽曲もかわいすぎるとSNSで大バズリ中の「最初はキュン！」をフルサイズでパフォーマンスする。【写真】まるで魔法のような美しい中島健人のライブアイドルとしての真骨頂である“王道”をセルフプロデュースで体現した、胸キュン必至のキュートな楽曲となっている。そのほかAdo、アイナ・ジ・エン