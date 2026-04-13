「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」（三重県伊勢市）で8日、ゴマフアザラシの赤ちゃんが誕生。きょう13日から一般公開された。【写真】ママにあまえる“純白”のゴマフアザラシの赤ちゃん伊勢シーパラダイスでは、3年ぶりとなるゴマフアザラシの赤ちゃん。初乳を確認し、すくすくと育っているという。全身が白くふわふわとした毛に覆われているが、この白い毛は、生後2〜3週間ほどで抜け落ちてしまうため、見られるのは