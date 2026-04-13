第6回中国国際消費財博覧会（消費財博）が13日から18日まで海南省で開催されている。第15次五カ年計画（2026〜30年）スタートの年に中国で初めて行われる重要な展示会で、海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」事業がスタートしてから初めての大型展示会でもある。今回の消費財博は総展示面積が前回より1万3000平方メートル広くなり、海外からの出展品の割合が大幅に増加して65％となり、200点を超える新製品がお披露目される。