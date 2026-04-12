7人組女性アイドルグループ「ラストシーン」のメンバー・波音しほが重大な契約違反により脱退することを12日、同グループの公式Xで発表した。Xで「波音しほに関するお知らせ」として文書の画像を投稿。文書には「波音しほ脱退のお知らせ」とし「この度、所属メンバーの『波音しほ』におきまして、重大な契約違反がありました為、本日2026年4月12日付でグループを脱退とさせていただきます」と発表した。突然の脱退発表に「フ