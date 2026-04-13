13日午後1時ごろ、静岡県沼津市西浦江梨の大瀬海水浴場でダイバーの意識がないと関係者から110番があった。沼津署によると、ダイビングをしていた千葉県柏市の青島由美子さん（63）が意識不明の重体となり病院に搬送され、その後死亡が確認された。青島さんはインストラクターと2人でダイビング中だった。署が詳しい原因を調べている。