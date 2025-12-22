【猩猩姫】 12月22日 連載開始

講談社は12月22日、マンガ「猩猩姫」の連載を本日発売の「週刊ヤングマガジン4・5合併号」にて開始した。

本作は「虎鶫」などで知られるippatu氏による作品で、「西遊記」を新たな解釈で描くバトルアクション＆“ラブ”？コメディーが描かれる。

第1話では封印された少女を通りすがりの僧侶が発見し助け出す。封印を解いたことで一同は怪物に襲われてしまうが、少女は一目惚れした僧侶を守るため戦うことを決意する。どうやら彼女は記憶を失い、身体も弱くなった孫悟空だったようで……。

なお、本作の第1話はヤンマガWebでも公開されている。

【第1話】

【あらすじ】

封印されし少女は通りすがりのイケメン僧侶によって解き放たれる！数多の名作漫画にインスピレーションを与えてきた物語に今、新たな命が宿る。新解釈『西遊記』開幕！フランスをはじめヨーロッパで絶大な人気を誇る『虎鶫』のippatuがおくるバトルアクション＆“ラブ”？コメディー！