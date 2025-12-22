各種時計などを手がけるリズム（さいたま市）は、手回し充電機能を備えたワイヤレススピーカー「CRANKSPEAKER」を2025年12月下旬に発売する。

「ワイドFM」対応やスポットライト装備

万一の際に手回し発電して使える防災ラジオを、普段使いできるインテリアに調和したBluetooth（ブルートゥース）スピーカーとして仕上げた。

500ミリリットルのペットボトルと同等サイズのコンパクトボディにフルレンジスピーカーとパッシブラジエーター（電磁気回路のないスピーカー）を搭載し、日ごろから高音質で音楽を楽しめる。下部にはソフトライトを備え、暖色系の明かりがともって室内をやさしく照らせる。

容量4000mAhバッテリーを内蔵し、スマートフォンにも給電が可能なモバイルバッテリーのようにも使える。上部には24時間表示のデジタル時計とバッテリー残量表示を備える。

ラジオはFM補完放送「ワイドFM」に対応。災害や電波障害に強いFMの周波数でAM放送を受信可能だ。

上部には約95ルーメンのスポットライトを装備し、避難時などに懐中電灯としても使える。IP44相当の防塵/防水性能を備え、雨でも安心して使用できる。

充電ハンドルは底面に収納可能。ストラップホールを備える。

Bluetooth 5.3に準拠し、A2DP/AVRCP両プロファイル、SBC/AAC両コーデックをサポートする。ステレオ・ミニジャック音声出力端子を装備する。USB Type-A to Cケーブルが付属する。

カラーはブラック、ライトグレーの2色。

価格はオープン。