デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【初登場！】マーケティングAI活用の専門家が参戦！売り上げに直結するAI戦略を語る！」と題した動画を公開。同社のAI顧問であるNEXT INNOVAITION株式会社代表取締役の黒山結音氏をゲストに迎え、売上向上に直結する「本当に実務で使えるAI活用法」について語った。



動画冒頭、黒山氏からAI顧問を導入したきっかけを問われた長橋氏は、昨今流行しているAI研修に対し、「正直な話、価格がまず高すぎ」「AIの使い方っていうところを学んだところで、売上アップするイメージが湧かない」と率直な課題感を吐露。情報商材の延長線上ではない、より実務に活きて売上向上に繋がる価値ある情報を発信したいという思いから、専門家である黒山氏に協力を依頼したと明かした。



長橋氏は、AI導入でAI化すべき業務について、経理や資料作成といった単純な効率化だけでは「売上は実際上がらないと思う」と指摘。むしろ、SNSの毎日投稿やSEO記事の大量生産、メール営業やテレアポといった「もっと人がやると採算が合わないようなマーケティング」にこそAI活用の本質があると力説した。人の手では工数がかかりすぎて費用対効果が合わなかった施策をAIで自動化・短時間化することで、中小企業でも新たな打ち手が増え、売上のボトムアップが実現できるというビジョンを示した。



これに対し黒山氏も「セールスであったりとかマーケティングにAI活用していくって、僕も1番重要だと思っている」と全面的に同意。今後のマーケティング組織は、実務の部分はAIに代替され、人間は「上流設計」や「軌道修正」といった戦略的な部分に集中すべきだと長橋氏は語る。黒山氏も「ご自身しかできない専門分野や重要なことに集中してもらって、（中略）全部AIに任せちゃって」と応じ、AIを経営の武器として活用していく未来像を共有した。



対談を通して、単なる作業効率化に留まらない、売上向上という本質的な目的のためのAI活用戦略が語られた。今後同チャンネルでは、二人がタッグを組み、費用対効果が合わずに諦められていたマーケティング施策をAIでいかにして実現していくか、実践的な内容を発信していくという。