ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÃóµ¡Ãæ¤Îµ¡ÂÎ¡Ê¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-1000·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ¹æ¡§JA10WJ¡Ë¤¬Â»½ý¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢·ç¹ÒÊØ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
12·î14Æü¸áÁ°0»þ40Ê¬¤´¤í¡¢À°È÷ºî¶È¤Î¤¿¤á½êÄê¤Î¾ì½ê¤ËÃóµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿JALµ¡¤ËÂÐ¤·¡¢¸£°úºî¶ÈÃæ¤ÎÂ¾¼Òµ¡¤Î±¦¼çÍã¤¬ÀÜ¿¨¤·¡¢º¸Â¦¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÁë¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î²Õ½ê¤ËÂ»½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£Radarbox¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±µ¡¤Ï12·î3Æü¤ÎÅìµþ/±©ÅÄÈ¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯/¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¹Ô¤JL4ÊØ¤È¤·¤Æ±¿¹Ò¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¶õ¹Á¤ËÃóµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î23Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î12ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢12·î22Æü¤Î2ÊØ¤¬ºÇÂçÌó5»þ´Ö45Ê¬ÃÙ±ä¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë¡£·ç¹Ò¤È¤Ê¤ë12·î23Æü¤Î2ÊØ¤Ï¿¶ÂØÊØ¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£12·î25Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î6ÊØ¤Çµ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-300ER·¿µ¡¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë12·î19Æü¤«¤é22Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢16ÊØ¤ÎÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¢£·ç¹ÒÊØ
JL043¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê09¡§50¡Ë¡Á¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê15¡§15¡Ë¡¿12·î23Æü
JL044¡¡¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê18¡§30¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê17¡§20+1¡Ë¡¿12·î23Æü
JL056¡¡Åìµþ/À®ÅÄ¡Ê17¡§00¡Ë¡Á¥·¥«¥´¡Ê13¡§40¡Ë¡¿12·î23Æü¡¦25Æü¡¦27Æü¡¦29Æü
JL055¡¡¥·¥«¥´¡Ê10¡§20¡Ë¡ÁÅìµþ/À®ÅÄ¡Ê14¡§40+1¡Ë¡¿12·î23Æü¡¦25Æü¡¦27Æü¡¦29Æü
JL006¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê11¡§05¡Ë¡Á¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯/¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡Ê09¡§50¡Ë¡¿12·î31Æü
JL005¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯/¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡Ê12¡§40¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê17¡§15+1¡Ë¡¿12·î31Æü¢£¿¶ÂØÊØ
JL8043¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê01¡§45¡Ë¡Á¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê07¡§10¡Ë¡¿12·î24Æü
JL8044¡¡¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê10¡§15¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê09¡§05+1¡Ë¡¿12·î24Æü¢£ÃÙ±äÊØ
JL043¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê09¡§50¢Í01¡§45+1¡Ë¡Á¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê15¡§15¢Í07¡§10+1¡Ë¡¿12·î19Æü¡¦20Æü
JL044¡¡¥í¥ó¥É¥ó/¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê18¡§30¢Í10¡§15+1¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê17¡§20+1¢Í09¡§05+2¡Ë¡¿12·î19Æü¡¦20Æü
JL037¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê10¡§55¢Í17¡§05¡Ë¡Á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê17¡§25¢Í23¡§35¡Ë¡¿12·î21Æü¡¦22Æü
JL036¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê22¡§25¢Í01¡§25+1¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê05¡§55+1¢Í08¡§55+1¡Ë¡¿12·î21Æü¡¦22Æü
JL016¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê17¡§05¢Í19¡§05¡Ë¡Á¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê09¡§50¢Í11¡§50¡Ë¡¿12·î21Æü¡¦22Æü
JL015¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê12¡§30¢Í13¡§50¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê17¡§35+1¢Í19¡§55+1¡Ë¡¿12·î21Æü¡¦22Æü
JL006¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê11¡§05¢Í16¡§40¡Ë¡Á¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯/¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡Ê09¡§50¢Í15¡§25¡Ë¡¿12·î21Æü
JL005¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯/¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡Ê12¡§40¢Í23¡§35¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê17¡§15+1¢Í04¡§10+2¡Ë¡¿12·î21Æü
JL012 Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê10¡§55¢Í16¡§40¡Ë¡Á¥À¥é¥¹/¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¡Ê07¡§35¢Í13¡§20¡Ë¡¿12·î22Æü¡¦24Æü
JL011¡¡¥À¥é¥¹/¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¡Ê10¡§35¢Í15¡§40¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê15¡§25+1¢Í20¡§30+1¡Ë¡¿12·î22Æü¡¦24Æü