YouTubeクリエイターの「真釣ちゃんねる」が、「ライギョに大きなウシガエルを与えました。【やせすぎ雷魚57日目】」という動画を公開しました。痩せすぎたライギョを太らせる企画の57日目の記録で、目が白濁していても力強く生きるライギョが、好物である巨大なウシガエルを豪快に捕食する様子が収められています。

動画に登場するのは、飼育を始めて57日目になる痩せたライギョです。もともと左目が白かったものの、数日前に右目も白濁してしまいました。寄生虫や病気のほか、老化の可能性も考えられるとのこと。しかし、視力が完全になくなったわけではなく、指を近づけるとしっかりと反応するなど、元気な様子を見せます。

そんなライギョのために飼い主が用意したのは、以前捕獲して冷凍していた大きなウシガエル。解凍すると想像以上の大きさで、そのままでは食べられないと判断し、ハサミで胴体と足の部分に切り分けます。

準備を終え、いよいよ食事の時間。飼い主がウシガエルの胴体部分を水面に近づけると、ライギョはすぐさま反応し、力強い水音を立てて食いつきました。大きな獲物を咥えたライギョは、時間をかけてゆっくりと飲み込んでいきます。口元から徐々にカエルの体が消えていき、最後には完全に飲み込むことに成功しました。

食事を終えたライギョのお腹は、カエルの形が分かるほどパンパンに膨らんでいます。目が不自由な状態でも、旺盛な食欲と生命力を見せるライギョの姿が印象的な動画です。

YouTubeの動画内容

00:00

飼育57日目、目が白くなったライギョ
01:26:00

本日のエサ、巨大なウシガエル
02:45:00

豪快な捕食シーン！カエルを丸呑み
02:54:00

【スロー映像】迫力の捕食の瞬間
05:20:00

満腹！お腹がパンパンに

