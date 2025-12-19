ÁÆÉÊ¡¢¥¬¥ÁÈ¿ÏÀ¡Ö¥À¥µ¤¹¤®¡×¾Ð¤¤ÈÓÅ¯É×¡ÖTHE W¡×Ä¹¼Ü¿³ºº¡ÖÃ»¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ë¡Ö³Ê¹¥°¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE W 2025¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Î¿³ºº¤ò½ä¤Ã¤Æ¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¤Î¸ÀµÚ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖTHE W¡×¤Î½é¿³ºº°÷¤Ç¡Ö1ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤Âç²ñ¡×¤Ê¤É·ã¿É¿³ºº¤òÄ¹¼Ü¤Ç¹Ô¤¤¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Å¯É×¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎFMÂçºå¡ÖÀÖmaru¡×Æâ¤Ç¡ÖÁÆÉÊ¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¿³ºº°÷¤â¤¦ÃÇ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¾Ð¤¤ÈÓÅ¯É×¤µ¤ó¤Ø¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿51Ê¬2ÉÃ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¤µ¤ó¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£18Æü¸ø³«¤Îµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡Ö¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î1°Ì¤ËÅ¯É×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Âç¹¥¤¤ÊÅ¯É×¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤Î¿³ºº¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁÆÉÊ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Î¤«¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ã»¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¡¢È¿¾Ê¤â¤·¤«¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¿¾Ê¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö·ëÏÀ¡¢²¿¤¬¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢°¤Ê¤¤¤ä¤ó¤±¤Ã¤Æ¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢º£¤«¤é¸À¤¦¡¢¤ªµ¤»ý¤ÁÉ½ÌÀ¤ÎÍýÍ³¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¿¤Þ¤é¤ó¡£¸«²á¤´¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÁÆÉÊ¤Ë¸þ¤«¤¦Ìð°õ¤ò»Ø¤·¤ÆÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ÎÇä¤é¤ì¤¿¥±¥ó¥«¡¢Çã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡£¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¡¢Ã¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤ÏÅ¯É×½Ð±é¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¡ÖËÍ¤ËÃ»¤¯¤·¤ã¤Ù¤ì¤È¡£¤Û¤ó¤Ç¡¢²¶¤Î½ÐÈÖ¤Î²ó¿ôÁý¤ä¤»¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤äÅ¯É×¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¡¢³Ê¹¥°¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È»þ´Ö¤ò¤¸¤ã¤¢30ÉÃÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¤¦¡¼¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¯É×¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÁÆÉÊ¤Î²ò¼á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¼ûÍ×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜÈÖÃæ¤Ë¤½¤¦È½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡¢°ìÈÖ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¤Ö¤»¤¿¡£
¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¤Î²ó¿ô¤ÏÆü¥Æ¥ì¤¬¥«¥ó¥Ú¤ò½Ð¤·¤Æ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÆÉÊ¤â¼«¿È¤ÎYouTube¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤Ï5²ó¡¢Å¯É×¤Ï2²ó¤À¤Ã¤¿¡£