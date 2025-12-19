¡ÚËºÇ¯²ñ¤Î¤¦¤Þ¤¤ÃÇ¤êÊý¡ÛÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤ÏChatGPT¤ò»È¤Ã¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¡©
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
¡Ö¶ÈÌ³¤Î¤¿¤á¡×¤À¤±¤¸¤ã¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
¡¡AI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥á¡¼¥ëºîÀ®¡×¡Ö»ñÎÁºîÀ®¡×¡ÖÊ¸¾ÏºîÀ®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡AI¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÌäÂê²ò·è¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦Çº¤ß¡×¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖËºÇ¯²ñ¤ÎÃÇ¤êÊý¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËºÇ¯²ñ¤Î¤¦¤Þ¤¤ÃÇ¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢AI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡12·î¤ÏËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¡£¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢»²²Ã¤ÏÂçÀÚ¡£Æ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤â¤½¤â°û¤ß²ñ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖÃÇ¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â´Ø·¸¤Ï°¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤é°ìÅÙ¤ÏÊú¤¨¤ë¡¢¤³¤ÎÈùÌ¯¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÇº¤ß¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢°Õ³°¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖAI¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢AI¤Ë¡ÖÃúÇ«¤ÊÃÇ¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤¬Ì©¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥×¥í¥ó¥×¥È¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¤½¤Î5¡Ö³Æ¼ïÀìÌç²È¤Î°Æ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬¡¢¤³¤Á¤é¡£
Â¿¿ô¤ÎÀìÌç²È¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀìÌç²È¡¢µ»½ÑÀìÌç²È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç²È¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ¼Ô¡¢¼Ò²ñ²Ê³Ø¼Ô¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥¿¡¼¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¡¢ËÁ¸±²È¡Ë¤È¤·¤Æ¡Ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÀ¤¿¤¤ÂÐ¾Ý¤òµÆþ¡Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê81¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡¡AI¤¬ÀìÌç²È¤ËÀ®¤êÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÏ¤ÊÃÎ¼±¤Î¤Ê¤«¤«¤éÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤ï¤Ð¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¡¢¤½¤ì¤â1¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÄÏÀ¤ËÉý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ»Ë¡¡Ö³Æ¼ïÀìÌç²È¤Î°Æ¡×¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¡¡¤³¤Îµ»Ë¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Â¿¿ô¤ÎÀìÌç²È¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀìÌç²È¡¢µ»½ÑÀìÌç²È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç²È¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ¼Ô¡¢¼Ò²ñ²Ê³Ø¼Ô¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥¿¡¼¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¡¢ËÁ¸±²È¡Ë¤È¤·¤Æ¡ÒÉô½ð¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡£¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³Ñ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤ÃÇ¤êÊý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢µ»Ë¡¡Ö³Æ¼ïÀìÌç²È¤Î°Æ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°Ê²¼¤Ë¡¢8¥¿¥¤¥×¤ÎÀìÌç²È¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿µ»½Ñ¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¿³Ø½Ñ¡¿¼Ò²ñ²Ê³Ø¡¿¥æ¡¼¥¶¡¼¡¿¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥¿¡¼¡¿¥æ¡¼¥â¥¢¡¿ËÁ¸±²È¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÒÉô½ð¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡£¤Ç¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï°¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡È³Ñ¤ÎÎ©¤¿¤Ê¤¤ÃÇ¤êÊý¡É¤Î¶ñÂÎ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸ÌäÂê¤Ç¤â¡¢»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È²ò·èºö¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦·Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀìÌç²È¡Ê¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î»ëÅÀ¡Ë
¢£°Æ¡§ÃÇ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÍ¾Çò¡É¤ò»Ä¤¹É½¸½¤ËÊÑ¤¨¤ë
¡Ö¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èµ¤»ý¤Á¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿ÈÂÎ¡Ê»þ´Ö¡Ë¤ÎÅÔ¹ç¤¬º£Æü¤ÏÌ£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡É¤È¤¤¤¦¡È»íÅª¤Ê¤Ü¤«¤·É½¸½¡É¤ò»È¤¦¡£
¢£ÍýÍ³
Ä¾ÀþÅª¤Ë¡ÖNO¡×¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦½À¤é¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç³Ñ¤¬Î©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡£
¢£ÎãÊ¸
¡Ö¼Â¤ÏÇ¯Æâ¤ËÊÒ¤Å¤±¤¿¤¤¸Ä¿Í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÃ£À®¤·¤¿¤éº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Þ¤¹¡×
2.µ»½ÑÀìÌç²È¡Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë¤Î»ëÅÀ
¢£°Æ¡§ÃÇ¤ê¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¡È»ÅÍÍ¡É¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö»ÅÍÍ¡×¡ÖÀ©Ìó¡×¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±þÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Èº£Æü¤Ï¥ê¥½¡¼¥¹ÉÔÂ¤Ç¥¿¥¹¥¯½èÍý¤¬ÉÔ²ÄÇ½¡É¤È¤¤¤¦¡Èµ»½Ñ¤Ã¤Ý¤¤ÈæÓÈ¡É¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£
¢£ÎãÊ¸
¡ÖÅöÆü¤Ï²ÈÄí¥¿¥¹¥¯¤Î¥ê¥½¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤¬¸Â³¦ÃÍ¤Ç¡¢³°½Ð¥×¥í¥»¥¹¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£³§¤µ¤ó¤É¤¦¤«³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¼¡²ó¤ÏÀµ¾ï·Ï¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£¸ú²Ì
¾éÃÌ¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢³Ñ¤¬Î©¤¿¤º¡¢¤·¤«¤â¡ÈÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¡£
3.¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç²È¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¡Ë¤Î»ëÅÀ
¢£°Æ¡§ÂåÂØ²ÁÃÍ¤ÎÄó¼¨¡ÊSubstitution Strategy¡Ë
ÃÇ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊÌ¤ÎÆü¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¶ÈÌ³¤Ç¹×¸¥¤ò¾å¾è¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡È°ã¤¦·Á¤Ç´Ø·¸°Ý»ý¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡É¡£
¢£ÍýÍ³
¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÅ´Â§¤Ï¡ÖNO¤ò¸À¤¦¤È¤¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤ËYES¤òÄó¼¨¤»¤è¡×
¢£ÎãÊ¸
¡ÖÅöÆü¤Ï»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æüº¢¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
4.³Ø½Ñ¸¦µæ¼Ô¡Ê¿´Íý³Ø¡¦¹ÔÆ°²Ê³Ø¡Ë¤Î»ëÅÀ
¢£°Æ¡§¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¡È¶¦´¶¡ÜÍýÍ³¡ÜÃ»¤µ¡É¤Î²«¶â¥ë¡¼¥ë¤ÇÃÇ¤ë
¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â³Ñ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤ÃÇ¤êÊý¤Î¹½Â¤¤Ï¡Ö¡ Áê¼ê¤Ø¤Î¶¦´¶ ¢ª ¢ ¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤Î´Ê·éÀâÌÀ ¢ª £ Á°¸þ¤¤ÊÌ¤ÍèÍ½¹ð¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£
¢£ÎãÊ¸
¡Ö³§¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂÎÎÏÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡Ä¡£¿·Ç¯²ñ¤Ï¤¼¤Ò»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢£¸ú²Ì
³Ñ¤¬Î©¤Ä¸¶°ø¤Ï¡Ö¸À¤¤Ìõ¤¯¤µ¤µ¡×¤ä¡ÖÀâÌÀ²áÂ¿¡×¡£
¿´Íý³ØÅª¤ËºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëà»¤¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤¯¡£
5.¼Ò²ñ²Ê³Ø¼Ô¡ÊÊ¸²½¡¦ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Î»ëÅÀ¡Ë
¢£°Æ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡È°ÕÌ£¤Å¤±¡É¤ò¸À¸ì²½¤·¤ÆÃÇ¤ë
ÆüËÜ¤Î¿¦¾ì¤Ï°û¤ß²ñ¤Ë¡ÈÃéÀ¿¥µ¥¤¥ó¡É¤¬¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÃÇ¤ê¤ÏÃéÀ¿¿´¤Î·çÇ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¡£
¢£ÎãÊ¸
¡ÖËºÇ¯²ñ¤È¤¤¤¦¾ì¤ÎÌÜÅª¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÅöÆü¤Ï²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÆñ¤·¤¯¡Äµ¤»ý¤Á¤À¤±»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
¢£¸ú²Ì
Ê¸²½Åª¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡ÈÃÇ¤ê¡É¤ò¡¢Àµ¤·¤¯°ÌÃÖ¤Å¤±Ä¾¤»¤ë¡£
6.¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¡Ê¼ÂºÝ¤Ë²¿ÅÙ¤âÃÇ¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ë
¢£°Æ¡§°ìÅÙ¡ÈÀµÄ¾¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¡É¤òÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤¯
¥æ¡¼¥¶¡¼·Ð¸³Â§¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈËè²ó¥¼¥í¤«¤éÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡ÉÊý¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Âç¤¤¤¡£¡Ö»ä¤ÏÌë¤Î°û¤ß²ñ¤¬¾¯¤·¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÉÔ»²²Ã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÁá¤á¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¡¢¤à¤·¤í¼þ°Ï¤¬³Ú¡£
¢£ÎãÊ¸
¡ÖÌë¤Î°û¤ß²ñ¤Ï¾¯¤·¶ì¼ê¤Ç¡¢´ðËÜ¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³§¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¤äÆüÃæ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ï¤¼¤ÒÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢£¸ú²Ì
ÀâÌÀ¥³¥¹¥È¤¬·ã¸º¤·¡¢¼þ°Ï¤âÇ¼ÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¡£
7.¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥¿¡¼¡Ê´ûÂ¸Á°Äó¤ò²õ¤¹¿Í¡Ë
¢£°Æ¡§ËºÇ¯²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡ÈÊÌ·ÁÂÖ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤ËÊÑ¤¨¤ëÄó°Æ¤ò¤¹¤ë
ÃÇ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¤³¤Î·Á¼°¤ÎËºÇ¯²ñ¤¬¡¢Á´°÷¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡£
¢£Äó°ÆÎã
¡¦ÃëµÙ¤ß¤Î¡ÈËºÇ¯¥é¥ó¥Á¡É¤Ë¤¹¤ë
¡¦30Ê¬¤Î¡È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´¥ÇÕ¡É¤Ë¤¹¤ë
¡¦¶ÈÌ³»þ´ÖÆâ¤Î¡È´¶¼Õ¥¿¥¤¥à¡É¤Ë¤¹¤ë
¢£¸ú²Ì
¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿·¤·¤¤·Á¤òÄó°Æ¤·¤¿¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç³Ñ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¡£
8.¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¿Í
¢£°Æ¡§¾Ð¤¤¤òº®¤¼¤¿¡È·Ú¤ä¤«¤ÊÃÇ¤ê¡É¤Ç´Ø·¸¤òÏÂ¤é¤²¤ë
¿¿ÌÌÌÜ¤ËÃÇ¤ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¡£
¢£ÎãÊ¸
¡ÖÁ°²ó¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢»ä¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýAI¤¬¡È¼«Âð´Æ¶Ø¡É¤ò¿ä¾©¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏAI¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¸ú²Ì
¾Ð¤¤¤Ï¡ÈµñÈÝ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤òÃæÏÂ¤¹¤ë¡£
9.ËÁ¸±²È¡Ê¥ê¥¹¥¯¥Æ¥¤¥«¡¼¡Ë¤Î»ëÅÀ¡Ë
¢£°Æ¡§»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡ÈÀµÄ¾¤ÊËÜ²»¡É¤òÅÁ¤¨¤ë
³Ñ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¤Ï¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼Â¤ÏÂç¿Í¿ô¤Î°û¤ß²ñ¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤ÈµÕ¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£
¢£ÍýÍ³
ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¢£¸ú²Ì
¡¦¼«Ê¬¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë
¡¦Áê¼ê¤âÍ½´ü¤Ç¤¤ë
¡¦¼¡¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸ÌäÂê¤Ç¤â¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¡×¡ÖÊ¸²½¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¡Ö¿´Íý¡×¡ÖÂåÂØºö¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¹Àë¸À¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢¡×¤È¤¤¤¦Â¿³ÑÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¿Í´Ö´Ø·¸¤ò²õ¤µ¤º¤ËÃÇ¤ë¡É¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»ëÅÀ¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÃÇ¤êÊ¸¶ç¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡È¿¦¾ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤òÂª¤¨Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÉÅÀ¤ÇÈó¾ï¤Ë¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¡§ÂåÂØ²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ
¡¡¤³¤ì¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È·çÀÊ¤½¤Î¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ÁÃÍ¸ò´¹¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤¬´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤À¤«¤é¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ËºÇ¯²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥é¥ó¥Á¤ò»ý¤Á±Û¤¹¡×¡Ö¶ÈÌ³¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡ÈÊÌ¤Î·Á¤ÎYES¡É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸»ñËÜ¤òÔÌÂ»¤»¤º¤ËÉÔ»²²Ã¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÇ¤ê¡á¥¼¥í¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Ø½Ñ¡Ê¿´Íý³Ø¡Ë¤Î»ëÅÀ¡§¶¦´¶¢ª¾õ¶·¢ªÌ¤Íè¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×
¡¡¤³¤ì¤â½¨°ï¤Ç¤·¤¿¡£¿´Íý³ØÅª¤Ë¡ÖµñÈÝ¡×¤ÎºÝ¤ËËà»¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢
¡¦ÀâÌÀÎÌ¤ÎÂ¿¤µ
¡¦¸À¤¤Ìõ¤Ã¤Ý¤µ
¡¦´¶¾ð¤Ø¤ÎÇÛÎ¸ÉÔÂ
¡¡¤³¤Î3¤Ä¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¶¦´¶ ¢ª ¼«Ê¬¤Î»ö¾ð¤Î´Ê·é²½ ¢ª Á°¸þ¤¤ÊÌ¤ÍèÍ½¹ð¡×¤È¤¤¤¦²«¶â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÃÇ¤êÊý¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºÆ¸½À¤¬¹â¤¤¡ÈÃÇ¤ëµ»½Ñ¡É¤È¤·¤Æ±þÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¿¦¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¤âÇÈµÚ¤·ÆÀ¤ëÅÀ¤¬¶¯¤¤¡£
¡Ö¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥¿¡¼¤Î»ëÅÀ¡§¤½¤â¤½¤âËºÇ¯²ñ¤Î·Á¼°¤òÊÑ¤¨¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡£»²²Ã¡¿ÉÔ»²²Ã¤ÎÆóÂò¤ÇÇº¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢¿ÍÅªÉé²Ù¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÃë¤ÎÃ»»þ´Ö³«ºÅ¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¤ß²ñ¡×¡Ö´¶¼Õ¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¶ÈÌ³Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÂØ°Æ¤Ï¡¢¡ÈÃÇ¤ë¿Í¤ò¸º¤é¤¹¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÃÇ¤é¤º¤ËºÑ¤à´Ä¶¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦¾å°Ì³µÇ°¤Ç¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀìÌç²È»ëÅÀ¤Î°Æ¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¡ÖÃúÇ«¤ÊÃÇ¤êÊ¸¶ç¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¦ÁÈ¿¥Ê¸²½¡¦²ÁÃÍ¸ò´¹¡¦¿´Íý¹½Â¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾å°Ì¥ì¥¤¥ä¡¼¤«¤éÌäÂê¤òÂª¤¨Ä¾¤·¤¿¾å¤Ç¤Î²ò·èºö¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ»Ë¡¤½¤Î5¡Ö³Æ¼ïÀìÌç²È¤Î°Æ¡×¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë