バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、“かわいがると死ぬ呪いの人形”を所有する、激ヤバな男性呪物コレクターが登場。“5人連続で3日以内に亡くなった”といういわくつきのこの人形を、相席した女性店員が何も知らずにかわいがってしまい……!?

【TVer】「僕は（体内に）呪いの針が3つ入っている」 激ヤバ呪物コレクター、証拠の衝撃レントゲン写真を大公開

激ヤバな男性呪物コレクターとは、47歳の田中俊行氏のこと。世界各地から集めた500種類以上の呪物を所有しており、そのマニアっぷりを活かして、『クレイジージャーニー』『やりすぎ都市伝説』『全力！脱力タイムズ』といった人気番組に出演している。

田中氏が兵庫県神戸市での街ブラロケに連れてきたのは、“かわいがると死ぬ呪いの人形”チャーミーだ。彼いわくチャーミーは、「ある介護施設にいつからかいた」「その介護施設で5人殺している」「かわいがった人は3日以内に死んでいく」という。

そのため田中氏も、8年前に引き取ってからかわいがりすぎないように、チャーミーと適度な距離感を心掛けているのだとか。しかし彼は、居酒屋で寿司を食べさせてあげたり、バーでドリンクを飲ませてあげたり、街ブラロケ中にチャーミーと親密……！

田中氏が神戸で出会った人達は、全員チャーミーを不気味がったが、とあるバーの女性店員だけは、抱っこしたりドリンクを飲ませてあげたりなど好意的だった。その理由は、彼女が田中氏のファンで、チャーミーの呪いを知らなかったからだ。

そんな女性店員に田中氏は、「かわいがったら殺しに来ますからね」とようやく忠告。これに女性店員は、「それ先言ってください！」とツッコみ、たっぷりかわいがったチャーミーを田中氏に返して、「あ゛～あ゛……あ゛～あ゛……」と苦笑交じりに大きなため息をついた。

終盤で女性店員がカメラに映らなくなると、VTRを見守っていたお笑いコンビ・千鳥は苦笑い。女性店員の濁点交じりのため息に対して、「血反吐はいている……！」「後悔があんなに口に出ていることある!?」などとツッコミまくった。

バーを後にした田中氏は、チャーミーと観覧車から神戸の夜景を眺めてロケを締めくくることに。そこで彼は、人々から忌み嫌われていたチャーミーへの思いを明かした。

田中氏にとってチャーミーは、「東京に出るきっかけを作ってくれた」「本当に人生が一変した」「幸福を招く人形」なのだという。「最終（的に僕は）殺されるとは思いますけどね、チャーミーに。でもそれは本望です」という田中氏の言葉には、覚悟と愛がこもっていた。

なお、田中氏とチャーミーの怖くも心温まるロケVTRは、『相席食堂』12月16日放送回で公開された。同放送回では、毎年恒例の“もうひとつのM-1グランプリ”こと、マニアたちのロケ頂上決戦「MANIA-1グランプリ」が開幕！ 呪物マニア枠・田中氏のほか、ヘヴィメタマニアと野草マニアが、それぞれ専門知識を活かしてロケに挑んだ。

【TVer】「浮気して別れるようなことがあれば……」怪しさ満点呪物コレクター、ラブラブカップルの夜景デートに水を差す！ 千鳥「カメラ回ってなかったら殴られとるど」