元AKB48で俳優の前田敦子さん（34）が2025年12月17日、自身のインスタグラムを更新。同じく元AKB48でタレントの大島優子さん（37）との密着ツーショットを披露した。2人はAKB48の20周年を記念したコンサートに出演していた。

「選べないから思い出全部載せちゃう」

前田さんは、「選べないから思い出全部載せちゃう」とつづり、大島さんと頬を寄せ合う2ショットなど4枚の写真を投稿。

「きっとみんながみたいと思ってくれていたでしょ？」と明かし、「ねえ優子可愛すぎない？」「もうさディズニープリンセスのグリーティングだよね？」とコメントしている。

インスタグラムに投稿された写真では、前田さんは袖がレースのデザインになったネイビーの衣装を着用。大島さんは水色のドレスを着て、2人は頬を寄せ合い笑顔をみせている。

この投稿には、「胸熱すぎる」「2人ともママとは思えない可愛さ」「尊すぎる」「あつゆうForever」「史上最強のツートップ！！」「2人とも可愛い！最高」といったコメントが寄せられていた。