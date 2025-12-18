KDDIは1日、「Pontaパス」（月額548円）会員向けに「Pontaパス エンタメぽんぽんBOX」の提供を開始した。映画やイベントをお得に楽しめる特典をパッケージ化して提供する。

1200円で映画を鑑賞できるキャンペーン

12月～2026年2月にかけて、Pontaパス会員向けに対象劇場の鑑賞料金が1200円になるキャンペーンを実施する。

シアター割冬キャンペーン’25

松竹マルチプレックスシアターズ／テアトルシネマグループ／コロナシネマワールド／フォーラムシネマネットワーク／キノシネマで、12月19日～2026年1月15日は通常劇場鑑賞料金が1200円となる。

シネマート新宿 シアター割開始を記念したスタートキャンペーン

シネマート新宿では2026年1月31日まで鑑賞料金が1200円となる。Pontaパス会員＋同伴者2名までが対象。

シニアは1000円、高校生以下は900円で通常のシアター割と同額。購入方法は窓口のみ。また、ポップコーン割引は50円引き→150円引きとなる。

ローソン・ユナイテッドシネマシアター割10周年CP 第2弾

12月19日～2026年2月26日は、ローソン・ユナイテッドシネマグループの劇場鑑賞料金が1200円となる。

今後のサービス提供予定

Pontaパスの機能拡張として、ライブや舞台などへの優先招待や先行申し込みの提供も予定されている。