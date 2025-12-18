ハッシュ値で公正性を担保！オンライン麻雀「Maru-Jan」

株式会社シグナルトークが運営するオンライン麻雀ゲーム「Maru-Jan」において、2025年12月18日(木)より、麻雀対局中に牌操作が行われていないことの証明が公開されました。

オンライン麻雀において長年プレイヤーの間で議論されてきた「牌操作」の疑念に対し、ハッシュ値という技術を用いて「改ざんされていないこと」を客観的に証明する画期的な取り組みです。

サービス開始から21年を迎える老舗オンライン麻雀「Maru-Jan」が、ゲームの公平性を担保するための新たな機能を実装しました。

「牌操作」とは、ゲーム中に牌山を意図的に変更し、特定のプレイヤーが有利または不利になるよう操作することを指します。

今回導入されたのは、デジタルデータの同一性を確認するために用いられる「ハッシュ値」を活用し、対局開始時に決定された牌山が、対局中に一切変更されていないことを数学的に証明する仕組みです。

ハッシュ値による証明のメカニズム

ハッシュ値とは、元データを不規則な文字列に変換したもので、データの「指紋」のような性質を持ちます。

元データが少しでも異なれば全く違うハッシュ値になるため、逆に言えば「ハッシュ値が同じであれば、元データ（牌山）も完全に同じである」と言えます。

Maru-Janでは、対局開始時にその局の牌山データをハッシュ値に変換して公開。

対局終了後に実際の牌山データを公開し、それをユーザー自身が変換ツール等でハッシュ値化して照合することで、開始時のハッシュ値と一致することを確認できます。

これにより、対局中に牌山が差し替えられたり、操作されたりしていないことが証明可能です。

プレイヤー自身による検証手順

ユーザーは以下の手順で公平性を確認できます。

1. 対局開始時、画面に表示されるハッシュ値を記録。

2. 対局終了後、牌譜から牌山データをコピー。

3. 任意のハッシュ変換ツールで牌山データを変換し、記録しておいたハッシュ値と一致するか確認。

このプロセスを経ることで、運営側がいかなる操作も行っていないことをプレイヤー自身の手で検証できる透明性の高いシステムとなっています。

代表によるコラム公開

本機能の公開に合わせ、同社代表の栢孝文氏によるコラムも公開されました。

牌操作の疑念に対する運営としての向き合い方や、今回の証明方法についての詳細な解説が綴られています。

ネット対戦型麻雀ゲームとしての信頼性をさらに高めるための、真正面からの取り組みです。

オンライン麻雀「Maru-Jan」牌操作なしの証明公開の紹介でした。

