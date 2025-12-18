°ú¤½Ð¤·¤ò¤¢¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î²¼¤Ç¡ª¡©¡¡¥Ï¥¹¥¡¼¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÊàÆæ¹ÔÆ°á¤Ë5.7Ëü¿Í¤Û¤Ã¤³¤ê
¡Ö¤³¤ì¥Ï¥¹¥¡¼¤¢¤ë¤¢¤ë¡©¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û299.3ËüÉ½¼¨¡¢5.7Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥¡¼¤¢¤ë¤¢¤ëÆæ¹ÔÆ°á
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥¡¼¤¿¤Á¤Î"Ææ¹ÔÆ°"¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷Luna_husky0603¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î1Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¿²¤½¤Ù¤ë2É¤¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¤¿¤Á¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¡£
2É¤¤È¤â¡¢°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤¿²¼¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤³¤³¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ØÄêÀÊ¤Ç¤¹¤±¤É¡©¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤À¡£
¡Ö¿©´ïÃª¤È¤«¿©Àöµ¡¤È¤«ÎäÂ¢¸Ë¤È¤«³«¤±¤ë¤ÈÉ¬¤º²°º¬¤Ë¤·¤ËÍè¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÉÔ»×µÄ¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Æ°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤ò°¦¤¹¤ë3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¥ë¡¼¥Ê¤Á¤ã¤ó¤È¡¢Í·¤Ó¤â°¤µ¤âÂç¹¥¤¤Ê´Å¤¨¤óË·¤Î1ºÐÃË¤Î»Ò¡¦¥ì¥ª¤¯¤ó¡£
¤´¼ç¿Í¤¬¿©´ï¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤Õ¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤ØÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢2É¤¤¬Æ±»þ¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Î²¼¤ØÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2É¤Æ±»þ¤Ç²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
°ú¤½Ð¤·¤Ï¥Ï¥¹¥¡¼¥Û¥¤¥Û¥¤¡©
¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¥Ï¥¹¥¡¼¤¿¤Á¤¬¤È¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï5Ëü7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö²¿¤«ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤ÎÍî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ·òµ¤¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤...¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤À¤±¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿ ¥Ï¥¹¥¡¼¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í...¡©¡×¡Ö¤¦¤Á¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¾Ð¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤â¿©Àöµ¡¤ò²°º¬¤Ë¤¹¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¹¥¡¼¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤«¤é¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬²áµî¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Î²¼¤ËÀø¤ê¹þ¤à2É¤¤Î»Ñ¤¬¡£
"²°º¬"¤Ï²¿¸Î¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥Ï¥¹¥¡¼¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆæ¤ÏÌ¤¤À²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤......¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë