Photo: ますえい

筆者は趣味は散歩です。毎日の散歩にはスマホと財布だけを持っていきますが。メインで使う財布を持っていくのは、手ぶらで出かけたいのにかさばるし、落としてしまいそうで不安。でも、途中で喉が渇いたら自販機で飲み物も買いたい。ということで、散歩用の財布を購入することにしました。

散歩はいかに身軽にするかが大切なので、コンパクトさは絶対条件。そこで見つけたのがSALLIESの「ミニマル ウォレットPocket Pal」です。メインの財布より気軽に持っていけるので精神的に楽。なにより、ポケットに入れても違和感がなく、散歩の邪魔にもなりません。

コンパクトなのに出し入れがラク

お札入れとカード入れが一緒になり、コインケースはボールチェーンとつながっています。素材は塩化ビニル樹脂で、表面はツルッとしており、感触はムニュムニュしていて柔らかいです。

Photo: ますえい

お札は12枚、カードは8枚、コインは大きさにもよりますが20枚ほど入ります。素材の柔らかさのおかげで、お札の出し入れも楽々。

Photo: ますえい

カードはゴムベルトが固定してくれるので落ちる心配はありません。

Photo: ますえい

コインケースはかなり小さいので正直「出し入れしにくそう」と思ったのですが、塩化ビニル樹脂で柔らかいので、意外と出し入れも問題ありませんでした。

片手で取ってポケットへサッと入る

散歩へ行く準備もスムーズになります。なぜなら、コインケースが別でも、片手で収まるサイズだから。

Photo: ますえい

またこのウォレット、グリップ力があります。指に張り付くので、無造作に扱っても落としにくいです。

Photo: ますえい

コンパクトな財布だけあって、ポケットにサッと入っていきます。ポケットの口が狭くても、縦に長いので入れやすい。

心置きなく散歩を楽しめる

あくまで散歩専用のサブ財布なので、紛失してもショックは最小限。安心して散歩を楽しめます。入れる金額はお札で3,000円と小銭で500円玉のみにしています。クレジットカードや身分証は持っていきません。

Photo: ますえい

革の財布だと、革単体だけである程度重量があることも。でも、SALLIESのミニマル ウォレットPocket Palは塩化ビニル樹脂なので軽く、少々の現金を入れても重くなりません。財布が軽くなれば、散歩の足取りも軽くなってスタスタとどこまでも歩いていけそう。

お札とカード入れだけ持っていくのもあり

Photo: ますえい

デフォルトはボールチェーンでコインケースがつながっていますが、取り外してお札とカード入れだけ持っていくのもあり。小銭が貯まってくると、結構な重量になってしまうので…。お札とカード入れのみなら、より身軽になりますよ。