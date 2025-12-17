外為サマリー：１５５円１０銭台で推移、時間外取引で米長期金利上昇 外為サマリー：１５５円１０銭台で推移、時間外取引で米長期金利上昇

１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円１５銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８１円９７銭前後と同５選程度のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５４円７０銭前後で推移しており、午前１０時２０分過ぎに１５４円５１銭近辺にドル安・円高が進行した。しかし、その後はドル買い・円売りが優勢となり、午後には１５５円台に乗せた。前日に発表された米１１月雇用統計は非農業部門雇用者数が予想を上回った。ただ、失業率は予想を上回り、その評価を巡り強弱感が対立した。前日の米長期金利は低下したものの、時間外取引では上昇に転じたことからドル買い・円売りが優勢となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７２９ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS