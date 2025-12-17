乃木坂46 梅澤美波 2nd写真集『透明な覚悟』（光文社／2026年2月3日発売）から先行カットが公開。また写真集の発売を記念して、全国の書店9カ所でパネル展の開催されることも発表された。

【画像】乃木坂46 梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』、先行カットが公開

梅澤美波は、1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。 2016年9月に、乃木坂46の3期生オーディションに合格し、活動を開始。2023年2月より、3代目キャプテンに就任。2024年4月から『CLASSY.』のレギュラーモデルを務めている。近年では、舞台『キングダム』や映画『九龍ジェネリックロマンス』に出演するなど、俳優としても注目を集めている。

今作は、梅澤にとって5年ぶりとなる2冊目の写真集。グループのキャプテンに就任し、26歳となった彼女の“今”を丁寧に切り取った作品だ。梅澤自身も、衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に提案し、スタッフと意見を交わしながら制作を進めたという。撮影はイタリア各地で行われ、世界遺産チンクエテッレや芸術の街フィレンツェを巡りながら、雑誌『CLASSY.』（光文社）のレギュラーモデルとしても活躍する彼女ならではのファッショナブルな衣装を披露。さらに、美脚を生かした大胆なランジェリーカットや、キャプテンとしての普段の姿からは見せない無邪気な表情まで、多彩な魅力が収められており、リアルで「等身大の梅澤美波」に出会える一冊となっている。

このたび公開されたのは、童心に返ってメリーゴーランドを楽しむ梅澤美波の姿を捉えたカット。舞台は、フィレンツェ中心部に位置する「レプッブリカ広場」。凱旋門をはじめとした芸術的な建造物に囲まれた広場に、街のシンボルとしてきらびやかに佇むメリーゴーランドが印象的だ。突然現れた光景に「乗りたい！」と目を輝かせる梅澤は、時折無邪気に、そして少し照れくさそうにはにかむ表情を見せている。

撮影を振り返り、梅澤は「あまりにも素の表情をしていますね（笑）。メリーゴーランドに乗るのは子供の頃ぶりで、街中で見つけて『乗りたい！』と即決しました。素敵な景色も相まって、すごく楽しかったです！」とコメントしている。

また発売を記念したパネル展は、東京、大阪、名古屋、京都、札幌の全国9カ所の書店で開催されることも発表された。東京では紀伊國屋書店新宿本店、SHIBUYA TSUTAYA、HMV&BOOKS SHIBUYA、タワーレコード渋谷店、大阪では紀伊國屋書店梅田本店、TSUTAYA EBISUBASHI、名古屋は星野書店近鉄パッセ店、京都はヨドバシカメラ マルチメディア京都店、札幌はコーチャンフォー新川通り店にて行われる。

会場では、写真集未収録カットのパネルも展示。パネルは、写真集購入者の中から抽選でプレゼントされ、すべてに本人直筆のサインが入る（詳細は後日発表）。また、SHIBUYA TSUTAYA、HMV&BOOKS SHIBUYA、タワーレコード渋谷店、TSUTAYA EBISUBASHI、星野書店近鉄パッセ店、ヨドバシカメラ マルチメディア京都店、コーチャンフォー新川通り店の7店舗では、写真集ロケで実際に使用した衣装も展示される。さらに、紀伊國屋書店新宿本店と紀伊國屋書店梅田本店では、等身大パネルの展示も予定されている。

▪️梅澤美波コメント

「パネル展には未公開のカットもあるということで、そちらもチェックして欲しいです。大きいパネルで見てもらえるのはとても嬉しいですし、近くで見てもらって、質感もじっくり楽しんでいただけたら。私とゼロ距離で旅をしている気分で、ぜひ一緒に写真を撮ってください!」(梅澤)

（文＝リアルサウンド編集部）