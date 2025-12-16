霜降り明星・粗品が、12月15日、YouTubeチャンネルを更新。人気企画「1人賛否」で、お笑い芸人・やす子に “エール” を送ったことが話題となっている。

「やす子さんは、12月8日放送の『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）で、STARTO ENTERTAINMENT内のジュニアグループ『KEY TO LIT』の猪狩蒼弥さんがクイズの回答を間違えると、『だからデビューできないんだよ』と発言し、ファンの怒りを買いました。

粗品さんは今回、やす子さんの発言について『安直にイジった感じなんやろうけど、ジャニーズ界隈では大問題』として『悪手やったから、反省しなさい』と叱責する一方、『ただぁ！』と翻り、『ジャニオタ敵に回してからが芸人の始まりやぁ！』とニヤリ。『よう来たな、やす子』と歓迎していたのです」（芸能記者）

そんな粗品は、これまでもSTARTOタレントに噛みついてきた。特に注目を集めたのは、King ＆ Princeへの手荒いコメントだ。

「2023年8月、粗品さんは生配信で、平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺勇太さんが脱退して2人体制になったキンプリに『今のキンプリ誰が見るねん』『（2人の）名前も出てこんし』と暴言。

また永瀬廉さんと郄橋海人さんが昨年5月、新会社『King＆Prince株式会社』を立ち上げた際、永瀬さんが生配信で『どうも、カリスマ社長です』とあいさつしたことにも、粗品さんはYouTubeで『おもんなさすぎるやろ、お前』とこき下ろすなど、たびたび波紋を巻き起こしています」（同）

粗品は、“超大物” 木村拓哉にも容赦がない。

「昨年5月、粗品さんは、かつてフジテレビ内で木村さんにあいさつするも無視されたことを暴露。さらに、『公称176cm』という身長をイジり倒していました。

今年8月には、木村さんがラーメン店で店員と握手するなか、『手が汚れているから』と握手を遠慮した店員さんの手をとり、『このおかげっすよ』と言って握手したという話題を取り上げ、『お前、察せよ？ 握手したないねん、お前と』と言いたい放題だったのです」（同）

やす子に「ジャニオタ敵に回してからが芸人の始まり」と持論を展開した粗品。その真意はどこにあるのか。芸能事務所関係者がこう指摘する。

「やす子さんに対して『好感度上がりすぎ』と忠告していましたが、自身もあえてSTARTOタレントをイジり続けることで、好感度をコントロールしようとしている気もしますね。“同じ手法” を選んだやす子さんを擁護しようということでしょう。ただ、それにしてはあたこちで地雷を踏みすぎかもしれませんが……」

次の因縁の相手は誰になるのか。