この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日テレドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第９話ドラマ考察 キング会社にタクト学園とのつながり！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。ドラマ内に散りばめられた伏線から、登場人物キング（高木将）と事件の被害者・瀬戸紫苑の間に隠された関係性を考察した。

動画で中心的に扱われたのは、瀬戸紫苑が通っていた「タクト学園」の校章である「T」のマークだ。この特徴的なデザインのマークが、他の登場人物の周辺にも不可解な形で登場しているという。トケル氏はまず、今國一成が経営する「スナック・イマクニ」のコースターに描かれたロゴに着目。「『IMAKUNI』の最初の『I』が、なぜかタクト学園の『T』のマークになっている」と指摘し、これは今國が同学園の出身者であることを示唆する伏線ではないかと推測した。

さらに驚くべきは、キングの職場である「高木塗装」にも同様のマークが存在することだ。第1話でキングが娘にタバコを注意されるシーンの背景に映るポスターには「Tオール」という文字があり、その「T」のロゴがタクト学園のものと酷似している。また、別のシーンで工場のドアに貼られた「Tローラー」というポスターの「T」も、スナックのコースターと同じデザインであることが確認できる。

トケル氏は、これらの複数の「T」マークの一致は単なる偶然ではなく、「キングも何らかの形で瀬戸紫苑と関わっていたのではないか」という可能性を示唆する。その根拠として、キングが紫苑の生前のビデオを目にした際の尋常ではない驚き方を挙げた。一見無関係に見えたキングと事件の被害者との間に、過去の接点があったことを匂わせる重要な伏線だという。

制作スタッフの遊び心である可能性も残しつつ、トケル氏は「もし真面目に考えるなら、その関係でキングはタクト学園のところに仕事に行った、ということになるんでしょうか」と語る。キングが黒幕であるという直接的な証拠ではないものの、この「T」のマークが物語の核心に迫る鍵であることは間違いなさそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

キングの黒い関係を示す証拠？
01:39

瀬戸紫苑が通っていたタクト学園
02:27

スナック・イマクニのコースターに隠された謎
04:14

キングの職場にもあった「T」のマーク
06:01

キングと瀬戸紫苑の過去

関連記事

ドラマ考察系YouTuberが指摘、『良いこと悪いこと』真犯人を示す伏線の闇「オープニング映像に証拠が」

ドラマ考察系YouTuberが指摘、『良いこと悪いこと』真犯人を示す伏線の闇「オープニング映像に証拠が」

 大河ドラマ考察系YouTuberが解説、2026年大河『豊臣兄弟』の見どころと秀吉成功の裏側

大河ドラマ考察系YouTuberが解説、2026年大河『豊臣兄弟』の見どころと秀吉成功の裏側

 ドラマ考察系YouTuberが指摘、『良いこと悪いこと』初回シーンで分かる実行犯の正体

ドラマ考察系YouTuberが指摘、『良いこと悪いこと』初回シーンで分かる実行犯の正体
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ドラマ考察 トケル orz_icon

ドラマ考察 トケル orz

YouTube チャンネル登録者数 11.20万人 585 本の動画
想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません）ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。
youtube.com/channel/UC6wjsDPE1I2QsDuh1atHYfA YouTube