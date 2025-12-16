この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『良いことと悪いこと』気づいた？キングの職場に隠された「T」のマーク、黒幕説を裏付ける不気味な伏線か

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日テレドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第９話ドラマ考察 キング会社にタクト学園とのつながり！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。ドラマ内に散りばめられた伏線から、登場人物キング（高木将）と事件の被害者・瀬戸紫苑の間に隠された関係性を考察した。



動画で中心的に扱われたのは、瀬戸紫苑が通っていた「タクト学園」の校章である「T」のマークだ。この特徴的なデザインのマークが、他の登場人物の周辺にも不可解な形で登場しているという。トケル氏はまず、今國一成が経営する「スナック・イマクニ」のコースターに描かれたロゴに着目。「『IMAKUNI』の最初の『I』が、なぜかタクト学園の『T』のマークになっている」と指摘し、これは今國が同学園の出身者であることを示唆する伏線ではないかと推測した。



さらに驚くべきは、キングの職場である「高木塗装」にも同様のマークが存在することだ。第1話でキングが娘にタバコを注意されるシーンの背景に映るポスターには「Tオール」という文字があり、その「T」のロゴがタクト学園のものと酷似している。また、別のシーンで工場のドアに貼られた「Tローラー」というポスターの「T」も、スナックのコースターと同じデザインであることが確認できる。



トケル氏は、これらの複数の「T」マークの一致は単なる偶然ではなく、「キングも何らかの形で瀬戸紫苑と関わっていたのではないか」という可能性を示唆する。その根拠として、キングが紫苑の生前のビデオを目にした際の尋常ではない驚き方を挙げた。一見無関係に見えたキングと事件の被害者との間に、過去の接点があったことを匂わせる重要な伏線だという。



制作スタッフの遊び心である可能性も残しつつ、トケル氏は「もし真面目に考えるなら、その関係でキングはタクト学園のところに仕事に行った、ということになるんでしょうか」と語る。キングが黒幕であるという直接的な証拠ではないものの、この「T」のマークが物語の核心に迫る鍵であることは間違いなさそうだ。