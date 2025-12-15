プレミアリーグ 25/26の第16節 サンダーランドとニューカッスルの試合が、12月14日23:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。

サンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、チェムスディネ・タルビ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）、アントニー・エランガ（FW）らが先発に名を連ねた。

42分、ニューカッスルが選手交代を行う。ダン・バーン（DF）に代わりファビアン・シェア（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

その直後の46分に試合が動く。ニューカッスルの選手によるオウンゴールによりサンダーランドが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サンダーランドが1-0で勝利した。

なお、サンダーランドは27分にブライアン・ブロビー（FW）、34分にノルディ・ムキエレ（DF）、58分にレイニルド・マンダバ（DF）、86分にエンゾ・ルフェー（MF）、90+4分にウィルソン・イシドール（FW）に、またニューカッスルは57分にサンドロ・トナリ（MF）、90+4分にブルーノ・ギマランイス（MF）、90+4分にジョゼフ・ウィロック（MF）、90+5分にマリック・ティアウ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 01:10:17 更新