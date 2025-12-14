MEETタッチ名刺がビジネスシーンで注目される理由 / 不動産賃貸業務における本人確認・電子化対応についてアンケート調査を実施【まとめ記事】
リモートワークの普及、オンライン商談の定着、ビジネスイベントの再活性化――。働き方が大きく変わる中で、あらためて見直されているのが「名刺」の存在だ。ここで紹介する「MEETタッチ名刺」は、“実戦型ツール”として注目を集めているデジタル名刺だ。スマホをかざすだけでプロフィール情報やSNSリンクを瞬時に共有することができる。
テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社は、同社が提供する賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」の顧客である不動産管理会社を対象に「不動産賃貸業務における本人確認・電子化対応」についてのアンケート調査を実施した。近年、不動産賃貸において、入居審査に通りにくい職種の方が会社員などを装うため、身分証や在職証明書を「アリバイ会社」が偽造し、不正に契約を結ぶケースが報道され社会課題となっている。このような背景の中、不動産事業者を対象とした本人確認・電子化対応に関する意識調査を実施する運びとなった。
■イタンジ、不動産賃貸業務における本人確認・電子化対応についてアンケート調査を実施
■“副業確定申告”への備えか！？確定申告シーズンの会計ソフト検討が2年で1.8倍に急増
見積もりプラットフォーム「ミツモア」を運営する株式会社ミツモアは、2025年の確定申告シーズンを前に、過去3年間の会計ソフト依頼データを分析した。その結果、副業の確定申告を目的に会計ソフトを検討する個人事業主が2年で約1.8倍に急増していることが分かった。一方で、その約4割が「税理士の代行サービスにも興味がある」と回答しており、「自分でやりたい、でも不安」という副業確定申告のリアルな姿が浮き彫りになった。
■“出会い”を資産に変える！MEETタッチ名刺がビジネスシーンで注目される理由
■省スペース設置＆自在に位置調整できる！モバイルモニター・タブレット用クランプアームホルダー
サンワサプライ株式会社は、17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニターホルダー「PDA-STN85W」と、6インチ〜12.9インチまでのタブレットに対応したクランプアームホルダー「PDA-STN92W」を発売した。どちらも工具不要の調整ボルト付きクランプを採用し、デスクを広く使える。また、360度回転可能なボールジョイントと多角度調整機構により、お好みの視点にセッティングできる。
■傷・汚れに強い！シンプルな布張りオフィスチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、傷や汚れに強い防汚・防傷加工生地を採用。立体肉厚クッションと体に沿う背もたれで姿勢を支え、ロッキングでくつろげる布張りオフィスチェア「150-SNC139BK(ブラック)」、「150-SNC139GY(グレー)」、「150-SNC139NV(ネイビー)」を発売した。傷や汚れに強い生地を採用した、防汚・防傷チェア。座面奥行は41.5cmのコンパクトサイズ。リラックスできるロッキング機能を搭載している。さらっとした風合いのファブリック生地を採用している。
