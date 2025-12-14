JFL滋賀が2試合合計4-3でクラブ史上初となるJ3昇格を達成した

レイラック滋賀FCは12月14日、J3・JFL入れ替え戦の第2戦でアスルクラロ沼津と1-1で引き分けた。

第1戦では3-2で勝利しているため、2試合合計4-3でクラブ史上初となるJ3昇格を達成。滋賀県に初めてのJリーグクラブが誕生した。

7日にホームの平和堂HATOスタジアムで行われた第1戦で、3-2で勝利していた滋賀。アウェイの愛鷹広域公園多目的競技場に乗り込んでの一戦には、多くのサポーターがかけつけ、GK櫛引政敏、MFロメロ・フランクらが先発出場した。

前半から勢いそのままにゲームをコントロールすると、何度も相手ゴールへと迫る。前半22分、DF白石智之がスピードを生かして右サイドを突破すると、MF秋山駿がヘディングで合わせて先制。しかし2分後には同点に追い付かれる。

前半を1-1で折り返すと、後がない沼津は、元日本代表FW川又堅碁ら実力者を投入してくる。しかし、MF柳町魁耀が一発退場となったことも響き、1-1のままタイムアップ。2試合合計4-3で逃げ切った滋賀が、歓喜の瞬間を迎えた。

滋賀の昇格で43都道府県目のJクラブ誕生となり、残すは福井県、三重県、和歌山県、島根県の4県となった。（FOOTBALL ZONE編集部）