2025年12月3日、中国のポータルサイト・捜狐に「『名探偵コナン』は真に実力ある推理アニメなのか」と題した記事が掲載された。

記事は、「東京都・米花町の街角を大きな眼鏡をかけた小学生がすでに30年近くも走り続けている。1994年に原作者・青山剛昌氏の漫画が連載を開始して以来、『名探偵コナン』は単なる推理作品にとどまらず、日本社会の変遷を映し出す鏡となり、世代を超えて共有される文化現象となって、平成と令和という二つの時代をつなぐ架け橋へと進化してきた」と述べた。

その上で、「『名探偵コナン』は表面的にはいわゆる本格推理の王道パターンに忠実な作品である。しかし青山氏は、単なる推理物語に終わらせることなく、各事件に巧みに社会性を与えている。インターネット黎明期のサイバー犯罪、バブル崩壊後の悲劇、さらにはグローバル化がもたらした文化摩擦まで、事件のテーマは常に日本社会の鼓動と呼応してきた」と言及した。

そして、「一見独立した単話のエピソードの中には、経済停滞下での生活の不安、急速な技術革新に伴う倫理的葛藤、伝統と現代価値の衝突などが丹念に織り込まれている。江戸川（えどがわ）コナンが対峙しているのは犯罪者だけではなく、時代の転換期における集合的な迷いそのものなのだ。令和に入ってからも、SNSの氾濫や情報過多といった新たな社会問題を敏感に捉え、こ時代を超えてなお強いリアリティーを保ち続けている」と説明した。

また、「物語には奇妙な逆説がある。主人公・工藤新一（くどうしんいち）の身体は小学1年生のままだが、彼を取り巻く登場人物たちは静かに成長しているのである。毛利蘭（もうりらん）は恋人を待つ高校生から、次第に自立した強い女性へと成長した。灰原哀（はいばらあい）は組織を離れた後、信頼や感情を一から学び直していく。鈴木園子（すずきそのこ）や少年探偵団といった脇役たちも、性格や関係性に微妙な変化を重ねてきた」と分析した。

そして、「この『静の中の動』は、日本社会のある種の心理状態を象徴している。『失われた20年』を前に国全体は停滞しているように見えるが、個々人の人生は続き、日常の中で意味やつながりを模索している。永遠に小学生であり続けるコナンの存在は、不確かな未来を前にして過去の安定にとどまりたいという欲望と、現実に向き合わざるを得ない状況との葛藤を体現した寓話なのである」と論じた。

記事は、「『名探偵コナン』は、独特な日本美学の二重性を提示している。毛利探偵事務所での軽妙なやり取り、阿笠博士（あがせひろし）のなぞなぞ、少年探偵団の冒険といった日常のぬくもりが作品に安心感を与えている一方で、黒の組織の巨大な陰謀、ベルモットの神秘主義、安室透（あむろとおる）の国家と個人の気持ちの間で揺れる苦悩など、日本文化が重んじてきた幽玄、義理、悲劇美への執着も深く根ざしている」とした。

そして、「このバランスこそが、作品の持続的な魅力を説明しているのだろう。親しみやすさと緊張感が共存することで、読者は安心と不安のあいだを揺れ動き、独特の情緒的体験を得る。さらに注目すべきは、日本各地の名所や伝統行事、民俗文化が頻繁に描かれ、知らず知らずのうちに文化発信を果たしている点である。世界中の視聴者は、推理物語を通じて日本社会の多様な姿を垣間見ているのだ」と述べた。

また、「新一とコナンが抱えるアイデンティティーの分裂は、まさに現代日本の若者の精神状況を映し出す隠喩である。真の自分を隠し、仮面をかぶったまま責任を果たす姿は、職場や社会で自己を抑圧する若者たちと静かに共鳴する。一方で、物語を通底する黒の組織の存在は、個人の力では容易に揺るがない構造的な闇の象徴であり、体制に抗う無力感を浮き彫りにしている」と言及した。

その上で、「2019年に平成の時代が幕を閉じ、令和元年が始まると、『名探偵コナン』は思いがけず、二つの時代をまたぐ『生きた化石』となった。折り畳み式携帯電話や旧型のコンピューターといった平成初期の風景を残しつつ、スマートフォンやSNSといった現代的要素も取り込むことで、作品自体が触れられる編年史となっているのだ」と説明した。

記事は、「令和7年を迎えた今振り返ると『名探偵コナン』はすでに推理漫画の枠を超えていることに気づかされる。社会現象の記録者であり、集合心理を映す鏡であり、文化のアイコンを織り上げる存在でもある。決して成長しない少年探偵は、急激に変化する世界に向き合う日本社会の内面、その一部を映し返した存在なのだろう。純真な時代が永遠であってほしいと願いながらも、成熟した知性で複雑な現実と向き合わざるを得ない心の姿なのだ」と論じた。

そして、「コナンは今日も夕暮れの米花町を走り続けている。その姿は紙面とスクリーンを越え、二つの時代の記憶に刻まれ、幾世代にも共有される文化的な座標点となった。これこそがまさに国民的作品の真髄なのかもしれない。架空の人物が読者よりも長く生き続ける時、彼らはもはや作者の所有物ではなく、一つの時代そのものに帰属する存在となるのだ」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）