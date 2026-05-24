局の垣根を越えた！ 『名探偵コナン』×『名探偵プリキュア！』のコラボが実現！！ 1996年に放送開始し、今年TVアニメ放送30周年となる『名探偵コナン』と、2004年から放送が開始されている日曜あさの人気アニメ《プリキュアシリーズ》第23弾『名探偵プリキュア！』。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる２つのアニメで、垣根を越えた奇跡の名探偵コラボが実現！ 本日、スペシャルコラボビジュアル解禁！ ©