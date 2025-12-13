¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Íº¹ÊÌ¡×¤ÈÆüËÜ¤«¤é¤âÈãÈ½Â³½Ð¡Ä±ê¾å¤·¤¿¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ò¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡Ö¤Ä¤êÌÜ¼Ì¿¿¡×¤ÇÍÊ¸î¤Î°¢Á³
º£Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌ²¤¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢Æ±¹ñ½Ð¿È¤Î¥µ¥é¡¦¥¶¥Õ¥Á¥§»á¡Ê22¡Ë¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎSNS¤Ç¤âÈà½÷¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ïµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤Î¡È²¿µ¤¤Ê¤¤¡É°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£
12·î½é½Ü¡¢¸½ÃÏ¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤ÇÌÜ¤¸¤ê¤òÄß¤ê¾å¤²¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥µ¥é»á¤Î¼Ì¿¿¤¬³È»¶¡£²¤ÊÆ·÷¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤òÄß¤ê¾å¤²¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌÉ½¸½¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥é»á¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¡Ökiinalaisenkaa syömas¡ÊÃæ¹ñÎÁÍý¡Ë¡×¤Èµ¤¹¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¾·¤¯Ãæ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥ë¥¿¡¦¥µ¥Î¥Þ¥Ã¥È¡×¤Ï12·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥µ¥é»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¸ø³«¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥é»á¤Ï¡ÔÍ§¿Í¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¤Ò¤É¤¤Æ¬ÄË¤ÈÌÜ¤ÎÄË¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ê¡¢¤³¤á¤«¤ß¤ò¤³¤¹¤Ã¤ÆÌÜ¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ê¸¶Ê¸¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÏÃ¡Ë¤ÈÏÃ¤·¡¢»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÃæ¹ñÎÁÍý¡×¤È¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤âÍ§¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ëµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥µ¥é»á¤Ï¡Ô¤¤¤«¤Ê¤ë¼ïÎà¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¾éÃÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯¤¯¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢¼«¿È¤â´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¼áÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÁûÆ°¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¥µ¥é»á¤Ï8Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ô»ä¤Î¹ÔÆ°¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¡¢¿´¤òÄË¤á¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ô»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÇØ·Ê¤ä°ã¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¡¢Âº½Å¤µ¤ì¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¶¨²ñ¤Ï10Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ô¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÁÈ¿¥¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌ¤äº¹ÊÌÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Ô¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÂåÉ½¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ²÷´¶¤ä¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Î½ÅÂçÀ¡¢¤½¤·¤Æ½ý¤Ä¤¡¢·É°Õ¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¼Õºá¡£11Æü¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥é»á¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê»ñ³Ê¤¬¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿½Ð¾ì¼Ô¤Ë²¦´§¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥µ¥é»á¤Ë¡ÈÏ¢ÂÓ¡É¤ò¼¨¤¹¸½ÃÏ¤ÎÃøÌ¾¿Í¤â¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤Ç¡¢¶Ë±¦¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¡×½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¥æ¥Û¡¦¥¨¡¼¥í¥é»á¡Ê50¡Ë¤Ï12Æü¡¢Facebook¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ò¡¢¥¶¥Õ¥Á¥§¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎ¾ÌÜ¤òÄß¤ê¾å¤²¡¢»õ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¦¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¹¹¿·¡£¹¹¿·¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ô»ä¤Ï¥µ¥é¡ª¡Õ¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥æ¥Û»á¤ÏÆ±Æü¤Î¡Ö¥¤¥ë¥¿¡¦¥µ¥Î¥Þ¥Ã¥È¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥µ¥é»á¤Ë¤Ï¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¤¹¤ë°Õ¿Þ¤â¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤òÙèÙé¤¹¤ë°Õ¿Þ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Èà½÷¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ï¡ÔÆ¬ÄË¤Î¤»¤¤¡Õ¤À¤È¼çÄ¥¡£¤Ê¤ª¡¢¼«¿È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²èÁü¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ô¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬¡¢¤³¤á¤«¤ß¤ò¤½¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê²¡¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÆ¬ÄË¤¬ÏÂ¤é¤°¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤Ç¼¨¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
³¤³°¥»¥ì¥Ö¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ø¤Îº¹ÊÌÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âËèÅÙ¤Î¤è¤¦¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤«¤é8000¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÁûÆ°¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¥µ¥é»á¤ä¥æ¥Û»á¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÈãÈ½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¸À¤¤Æ¨¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤³¤ì¤Ï°Õ¿ÞÅª¤À¤Í¡£»ä¤â¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Çº¹ÊÌÅª¤Ê»ö¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£µ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¥¥ê¤¬Ìµ¤¤¤±¤Éµ¤Ê¬¤ÏÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡Õ
¡Ô¥ß¥¹¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬¼«¤é¹ó¤¤´é¤òÁ´À¤³¦¤Ë»¯¤·¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤À¤È»×¤¦¡£»äÃ£¥¢¥¸¥¢¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿³°¹ñ¿Í¤¬º¹ÊÌ¤Î¿È¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½¹ÂÖ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÄÃÕ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤°¥¤ì¤Ê½÷¡Õ
¡Ô¿Í¼ïº¹ÊÌ¥Ð¥ê¥Ð¥êÉÁ¼Ì¤ÎÀÎ¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ÎÆüËÜ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤¹¤ë¤ó¤ä¡£¡£ ¤·¤«¤âÇò¿ÍÃËÀ¤ÎÀ¯¼£²È¡£¡£ ¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ïº¹ÊÌ¤·¤Æ¤¤¤¤»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡È¥¢¥¸¥¢¿Íº¹ÊÌ¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤Ê¤¤¤ó¤ä¤í¤Í¡£¡£¡Õ
¡ÔË¿¥ß¥¹¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ÍÊ¸î¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¤³¤ì¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö½¹¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢µ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¬¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¥ì¥Ù¥ë¡Õ