「構想力・イノベーション講座」（運営Aoba-BBT）の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』（ダイヤモンド社）は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。企業とユーザーが共同で価値を生み出していく「場づくり」が重視される現在、どうすれば価値ある戦略をつくることができるのか？

生成AIを“現状維持のための道具”として

扱っていないか？

あなたの会社では、全社を挙げて生成AIの導入に取り組んでいませんか？

もちろん、AIを積極的に活用しようとする姿勢自体は悪くありません。

しかし注意すべきなのは、AIを「現状の業務をそのまま効率化する道具」として扱ってしまうことです。

たとえば、

「自分たちのチーム専用にカスタマイズしてほしい」

「既存のExcel資料の形式は変えないでほしい」

といった“前提条件ありき”でAIを導入しているケースが見られます。

一見すると現場の要望に寄り添っているようですが、この姿勢こそ、生成AIを使いこなせない組織の典型です。

なぜなら、それは“今のやり方を前提にしたまま、どこを効率化するか”という発想であり、本来AI導入の目指すべき「思考や業務の構造を捉え直すという構造的イノベーション」には到達しないからです。

“ユーザの不”に合わせるだけでは、

構造は変わらない

ユーザの声には不便・不満・不安といった“不”が多く含まれています。

そしてこの“不”は往々にして表層に現れた結果であり、背後にある構造的な原因ではありません。

生成AI導入をめぐる現場の声も同じです。

「Excelの形式は変えたくない」「これまでのフローのままAIに置き換えてほしい」といった要望は、「慣れた手順を変えたくない」「余計な調整をしたくない」といった心理や、いまのやり方に起因する表層的な“不”の積み重ねを示しているだけです。

これは、2000年代に日本企業がERPシステムを導入した際に陥った問題と同じ構造です。

企業は業務改革ではなく、現場の“困りごと”や既存プロセスに合わせてカスタマイズを繰り返し、結果として“ERPのような何か”を使いながら旧来のやり方を温存してしまいました。

生成AIでも同じことが起きようとしています。

しかし、ユーザの“不”に合わせるだけでは、構造は一切変わらないのです。

構造を変えられる組織は、

“前提”から見直している

生成AIを本当に使いこなせる組織は、「今のやり方をAIに置き換える」という発想から出発しません。

まず、ユーザの“不”を手掛かりにしながら、

・どんな価値を生みたいのか

・どの業務はそもそも無くせるのか

・何をAIに任せ、何を人が担うべきか

といった前提そのものを問い直す（抽象化する）ところから始めます。

そのうえで、

「この業務は根本から再設計すべきではないか？」

「フローを統合した方が、AIが本来の力を発揮するのではないか？」

といった構造そのものの見直しへと進んでいきます。

つまり、AIを使いこなす組織は、個々の“不”を埋めるのではなく、構造を一段上の視点から捉え直す“きっかけ”としてAIを位置づけています。

『戦略のデザイン』では、この表層の“不“ではなく構造を見る視点を体系的に解説しています。

坂田幸樹（さかた・こうき）

IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士（MBA）。ITストラテジスト。

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング（現フォーティエンスコンサルティング）に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援（事業計画立案・実行、M＆A、資金調達など）に従事。

その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。

退任後、経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』（共にダイヤモンド社）がある。