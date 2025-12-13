¹â¿Ü´´Ìï»á¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥Ü¥±¥Ä¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÀïÆ®µ¡¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼ÍÌäÂê¡¢²»À¼¸ø³«¤ÇÏªÄè¤·¤¿Ì·½â¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Î²»À¼¸ø³«¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬È¿ÏÀ¡ÚÀïÆ®µ¡¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼ÍÌäÂê¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼ÍÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¸ø³«¤·¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏÀÅÀ¤Î¤¹¤êÂØ¤¨¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤ÎÌ·½âÅÀ¤ò±Ô¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¹â¿Ü´´Ìï»á¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌäÂê¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë²Ð´ï´ÉÀ©¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ë¾È¼Í¡Ê¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡Ë¤¬¡¢¡Ö¹ñºÝ¾åÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤È²òÀâ¡£¤³¤ì¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀïÆ®¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¡¢¤½¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ»ö¼Â¤òÈÝÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾Úµò¤È¤·¤Æ¼«±ÒÂâ¤È¤Î¸ò¿®²»À¼¤ò¸ø³«¤·¡¢»öÁ°¤ËÈô¹Ô·±Îý¤òÄÌ¹ð¤·ÆüËÜÂ¦¤¬Î»²ò¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â¿Ü´´Ìï»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ò¡ÖÏÀÅÀ¤Î¤¹¤êÂØ¤¨¡×¡Ö¥Ü¥±¥Ä¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ì½³¤¹¤ë¡£¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬¡Ö¡Ê¹ñºÝÅª¤Ê¹Ò¶õ¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥Î¡¼¥¿¥à¡ÊNOTAM¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë»öÁ°¤ÎÄÌ¹ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¡£¹â¿Ü´´Ìï»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¸ø³«¤·¤¿²»À¼¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½¾ì¤Î´ÏÁ¥Æ±»Î¤Î´ÊÃ±¤Ê¸ò¿®¤Ë²á¤®¤º¡¢¹ñºÝ´ð½à¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿Àµ¼°¤ÊÄÌ¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀµ¼°¤Ê¼êÂ³¤¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ò¼«¤éÏªÄè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¿¤«¤âÆüËÜ¤¬Î»¾µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¹â¿Ü´´Ìï»á¤Ï¡¢´í¸±¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤ò¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä©È¯¤Ë¾è¤é¤ºÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¼«±ÒÂâ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÍ¥½¨¤µ¤ò¾Î»¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ËÜÍè¹Ô¤¦¤Ù¤¹ñºÝÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤º¡¢ÏÀÅÀ¤ò¤º¤é¤·¤Æ¼«¤é¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î»ÑÀª¤Ë¶¯¤¤µ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢ÆüËÜÂ¦¤Îµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÏÀµ¤·¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÈþÍÆ³°²Ê°å ¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£ ËÜ¶È¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ°Ê³°¤Ë¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»þ»öÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ»ëÅÀ¤Î°Õ¸«¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
youtube.com/@takasumikiya YouTube