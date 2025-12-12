この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「就職氷河期世代に伝えたい...若者が絶対に真似できない“4つの資産“とは」と題した動画を公開。多くの困難を経験してきた就職氷河期世代こそ、実は独立の「適齢期」にあると語り、若者にはない強みを解説した。



動画で下矢氏は、安易に若くして独立することのリスクを指摘する。フリーランスになるとクライアントは教育してくれず、実力以上の仕事に挑戦する機会が減るためだ。同氏は「若くして独立すると学ぶ機会が得られない」と述べ、組織に属することで得られる成長の機会の重要性を強調した。



その上で、氷河期世代が会社員生活で蓄積してきた「4つの資産」を挙げる。1つ目は、組織内で先輩や上司から指導を受け、挑戦的な仕事を通じてスキルを磨く「学ぶ機会」。2つ目は、給料が保証される環境で、効率を度外視してでも一つのスキルを突き詰める「非効率な時間」。3つ目は、一時的な若さや安さで評価されるのではなく、持続可能な実力を見極める「経験値」。4つ目は、社内にいるからこそアクセスできる「最新の情報」である。



これらの資産があるからこそ、下矢氏は「42、43歳が独立適齢期だ」と断言。会社でのキャリアパスがある程度見え、マネジメント経験も積んだこの年代は、独立して成功するポテンシャルが最も高いと自身の見解を示した。最後に、家族や住宅ローンといったリスクを認めつつも、独立を考えるならまずは副業サイトなどで自分のスキルが通用するか試すべきだと具体的なアドバイスを送り、氷河期世代の新たな可能性を提示した。



