「夫から女性へのメールがすごく性的な、いやらしい文面で」

カウンセラーを訪問した40代の女性は、こう明かす。夫のようすがおかしいといぶかしみ、スマホを盗み見たところ、マッチングアプリを使っているのが判明。女性たちとのやり取りの中には、ホテルに誘うメッセージもあったという。

その後、夫婦でカウンセリングに訪れて夫を問いただすと、「本当に申し訳ないと思っています。ただ、やり取りしていただけで、浮気をした訳では……」と弁明し始め、マッチングアプリを始めた理由を語り始めた――。

年間に20万件弱も発生している「離婚」。夫婦の衝突や、それぞれの抱える葛藤の行きつく果てといえるが、その前段階でお互いのことを理解し合えれば「壊れかけた夫婦」は再生できる。

長年、多くの夫婦と向き合ってきたカウンセラー・山脇由貴子氏による新著『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』から、一部抜粋してお届けする。なお、プライバシーへの配慮から本文中の名前は全て仮名。



「マッチングアプリを始めたきっかけはなんだったんですか？」

私はストレートに尋ねました。勇一さんは、考えながら答えました。

「一番は、コロナだったと思います。私は完全テレワークになり、子どもたちも休校になったんですけど、妻は半分出勤、半分テレワークでした。家事育児をやるのは私が主になって、それは仕方がないと思ってました。でも、とにかくやる事が多くて……。仕事をしない訳にもいかないし、リモート会議もあったので、手が回らなくて……」

そうはいっても、食事の準備だけはしなくてはならないので、朝、昼食まで用意して子どもたちに食べるように言っておく。でも放っておくとお菓子を食べて済ませたり、食べても食器を片付けていなかったりする。そんな子どもの世話と仕事で他の家事に手が回らなかったと言います。

「そうすると帰ってきた妻に怒られるんです。『なんで1日中家にいたのに洗濯してないの！』『なんでこんなに部屋が汚いの！』って。仕事がある事は妻も分かっているんですけど、出勤の日は妻も疲れて帰って来るので……」

「本当に誰とも会ってない」「ゲーム感覚だった」

今になって考えると、子どもたちも休校で気持ちが緩んで、以前ならやっていたお手伝いをしてくれず、だらしなくなっていたせいもある気がする、と言います。

「でも、何よりもストレスだったのは、誰とも話せない事でした。長男の受験も重なっていて、妻が在宅の日もピリピリしていて、1日中子どもたちに口うるさく怒鳴っているのも苦痛でした。でも、ストレス発散方法がなくて。仕事帰りにちょっと同僚と飲みに行くって事も出来ないし……妻がいない時間は子どもにあれしろ、これしろと言っているだけで1日が終わるんです」

専業主婦の妻の中にもいます。「家事と育児に追われて、1日誰とも話さずに終わり、私って何してるんだろうって思う時があります」と言う人が。勇一さんもそんな気持ちだったのでしょう。

「前みたいに、妻と出かけたりできれば違ったと思います。長男と長女は下の子の事を可愛がっているので、私たち2人がちょっと出かける時は面倒を見てくれていました。でもコロナで出かける事が出来ないので、妻と話す時間もなくて……なんとなく夫婦仲も悪くなった感じで……」

寂しかった、と勇一さんは言います。

「私は誰かと楽しくおしゃべりがしたかったんです。でも妻は在宅の日も子どもの世話で精一杯で、私と話す余裕もない様子で……。だからつい、マッチングアプリを始めてしまって……。本当に誰とも会ってはいないんです。それは妻も分かってると思います。ゲーム感覚だったんです」

コロナ禍のテレワークや子どもの休校で、夫婦仲が悪くなったという相談は1回目の緊急事態宣言後、急激に増えました。1日中一緒にいる事によって、今まで見えなかった所や気にしなくてよかったことが見えるようになった事、子どもの休校で家事育児負担が倍増した事などが原因というケースが多かったですが、夫が「誰とも話せない」「外出できない」事にストレスを感じているというケースも多かったです。

それまでは気軽に飲みに行ったり出来ていたのが、ちょっとした外出すら妻への説明が必要になり、出かけにくい。また、勇一さんの生い立ちの聞き取りでは、両親は共働きでかなり忙しく、一人っ子だった彼は、家で1人で過ごすことが多かったそうです。

心理テストで分かった、夫の「欲求」

「寂しかったですか？」

私が尋ねると勇一さんは答えました。

「中学生くらいになると好き勝手出来るからいい、と思うようになりましたが、小さい頃は寂しかったですね。親と過ごした思い出ってほとんどなくて。特に私は母が大好きだったんですけど、甘える事が出来なかったな。家にいる時も母はいつも疲れていて、甘えようとしたら振り払われる事もあって。母と話した記憶はほとんどないんです」

心理テスト結果からも母親に対する強い愛情欲求が認められました。そして現在は、妻に対して「愛して欲しい」「優しくして欲しい」という気持ちが強まっている事も。

「コロナ前は本当に何の不満もなかったんです。妻とおしゃべり出来る時間が本当に楽しくて」

妻とのおしゃべりが楽しいという夫は多くはありません。それだけ、勇一さんが子どもの頃に抱えた孤独感、愛情欲求は強く、それを美由紀さんに満たしてもらっていたのでしょう。それならば、この夫婦はちゃんと関係を改善出来るはずです。

