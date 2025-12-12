「難関大学を出ていれば優秀」。そんな一般論は、コンサルティング業界では必ずしも通用しない。高学歴のエリートでありながら、入社後に成果を出せずフェードアウトしていく人材も存在する。彼らには何が欠けていたのか。独立系コンサルファームの現役経営者が、生き残れないコンサルに欠けている「2つの要素」を忖度なく解説する。（森経営コンサルティング代表取締役 森 泰一郎）

生き残れないコンサルに欠けている

2つの要素とは？

新卒・中途採用市場で「とりあえずコンサル」という風潮が強まっている。明確な目標がないまま「何となく成長できそう」「高年収が見込めそう」という漠然とした理由で、コンサルティング会社を志望する人が増えているようだ。

この風潮については賛否あるものの、これからコンサル会社の門を叩こうとする人が増えていること自体は、業界にとって必ずしも悪いことではない（「とりあえずコンサル」の是非については、本連載でまたの機会に論じたい）。

とはいえ、コンサル業界の働き方や内情を十分に理解しないまま、漠然とした憧れだけで応募しても、選考を突破できるほど甘い世界ではない。運よく内定を獲得できたとしても、入社後にミスマッチが生じ、転職を余儀なくされるリスクが伴う。

そこで今回は「コンサル業界で生き残る人」がどのような資質を持っているかについて詳しく見ていくことにしよう。コンサル業界で長期的なキャリアを築き、高く評価されている人材には、実は共通する要素が2つある。

裏を返せば、これらの要素は、業界で生き残れないコンサルに欠けているものでもある。コンサル業界には、高学歴のエリートでありながら、目立った成果を出せずに脱落していく人材も存在するが、彼らには何が欠けていたのか――。

