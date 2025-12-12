¡ÚÌ¤Íè¤¬¥¥¿～¡Û¤¤¤è¤¤¤èÈ¾¸ÇÂÎÅÅÃÓºÎÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖCIO SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡Ö¡ÚÌ¤Íè¤¬¥¥¿～¡Û¤¤¤è¤¤¤èÈ¾¸ÇÂÎÅÅÃÓºÎÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖCIO SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£CIO¤¬È¯Çä¤·¤¿È¾¸ÇÂÎÅÅÃÓºÎÍÑ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¡¢¤½¤Î³×¿·À¤È¾ÍèÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢CIO¤Î¡ÖSMARTCOBY SLIM II Wireless2.0 SS5K¡×¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÈ¾¸ÇÂÎÅÅÃÓ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¸ÍÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¾Íè¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬ÆâÉô¤Ë±ÕÂÎ¡ÊÅÅ²ò±Õ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢È¾¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Ï¥²¥ë¾õ¤ÎÊª¼Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾×·â¤Ë¤è¤ëÈ¯²Ð¤äÇúÈ¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ÂçÉý¤ËÄã¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÈÅ°ÄìÈæ³Ó¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¥µ¥¤¥º¤äÌó120g¤È¤¤¤¦½ÅÎÌ¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³°´Ñ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ò°ìÀÚµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´À¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿ÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
È¾¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°ÂÁ´À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ê½¼ÊüÅÅ²ÄÇ½¤Ê²ó¿ô¡Ë¤¬½¾ÍèÉÊ¤Î500～2000²ó¤ËÂÐ¤·¡¢1500～2500²ó¤ÈÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢È¾¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°ÂÁ´À¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£²Á³Ê¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤è¤ê1,000±ß¤Û¤É¹â¤¤6,980±ß¤À¤¬¡¢¤½¤Î²Á³Êº¹¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÇÄ¹¼÷Ì¿¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¡¢¡ÖÀä»¿¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Î³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢CIO¤Î¡ÖSMARTCOBY SLIM II Wireless2.0 SS5K¡×¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÈ¾¸ÇÂÎÅÅÃÓ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¸ÍÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¾Íè¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬ÆâÉô¤Ë±ÕÂÎ¡ÊÅÅ²ò±Õ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢È¾¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Ï¥²¥ë¾õ¤ÎÊª¼Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾×·â¤Ë¤è¤ëÈ¯²Ð¤äÇúÈ¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ÂçÉý¤ËÄã¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÈÅ°ÄìÈæ³Ó¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¥µ¥¤¥º¤äÌó120g¤È¤¤¤¦½ÅÎÌ¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³°´Ñ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ò°ìÀÚµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´À¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿ÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
È¾¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°ÂÁ´À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ê½¼ÊüÅÅ²ÄÇ½¤Ê²ó¿ô¡Ë¤¬½¾ÍèÉÊ¤Î500～2000²ó¤ËÂÐ¤·¡¢1500～2500²ó¤ÈÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢È¾¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°ÂÁ´À¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£²Á³Ê¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤è¤ê1,000±ß¤Û¤É¹â¤¤6,980±ß¤À¤¬¡¢¤½¤Î²Á³Êº¹¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÇÄ¹¼÷Ì¿¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¡¢¡ÖÀä»¿¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Î³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú¤³¤ì¤Ï°Â¤¤¤¾¡Û5Ëü±ßÂæ¤Î16¥¤¥ó¥Á¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÖCHUWI CoreBook Plus¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¡£²èÌÌ¤¬16ÂÐ10¤Ç¶¹³Û±ï¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÄ¶¹â²è¼Á¡Û27¥¤¥ó¥Á¤Î4K¥â¥Ë¥¿ー¡Ö INNOCN QD MiniLED GA27V1M ¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤²è¼Á¤Ç90W½¼ÅÅ¤Ç¤¹
¡Ú¥²ー¥à¤â¤¤¤±¤ë¡ÛÄ¶¹âÀÇ½¤Ê¾®·¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Ç°Â¤¤¡£¤â¤¦ºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖHP OmniDesk AI¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª