１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５９銭前後と前日と比べて４０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円６５銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安だった。



米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の米金利低下基調が続くなか、日米金利差の縮小を見込んだドル売り・円買いが先行。この日に米労働省が発表した前週分の新規失業保険申請件数が２３万６０００件数と市場予想よりも多かったことが分かると、米雇用情勢の弱さが意識される形でドル円相場は一時１５４円９５銭まで軟化した。その後はドルの買い戻しが入り下げ渋る動きとなったが、米金利の先高観が後退していることから戻りは限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７３８ドル前後と前日に比べて０．００４０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS