¡ÚB1Âè13Àá ¸«¤É¤³¤í¡ÛAÀéÍÕ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î²÷¿Ê·â¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡ÄÎ°µå¤ÏÌ¾¸Å²°D¤È¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÀï
¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëAÀéÍÕ¤Î¹õÀî¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÉÙ±Ê¡Ú(C)B.LEAGUE¡Û
¡¡12·î10Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°Àï¤ÎÂè13Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎB1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó20»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç7¾¡13ÇÔ¡£¹õÀ±Àè¹Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤Ç¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ22.7ËÜ¤Ç¥êー¥°5°Ì¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤Ç¤Ï¥êー¥°4°Ì¤È¤Ê¤ëÊ¿¶Ñ40.7ËÜ¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Ï¥Ûー¥à¤ËÌá¤ê¡¢¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤ÈÂÐÀï¡£º£¥·ー¥º¥ó³«ËëÁ°¤ËÂÐÀï¤·¤¿¡ÖGRANBELL HOTEL GROUP presents LEVANGA CUP 2025¡×¤Ç¤Ï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ï¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë9Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¹¶·âÎÏ¤À¡£AÀéÍÕ¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£²ÃÆþ¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¥ª¥ë¥Õ¥§¥ß¡¦¥ª¥ë¥¸¥ç¥Ó¡¢Á°Àá¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿19ºÐ¤ÎÅÏîµÎâ²»¤¬¥ー¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥êー¥°2°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ87.7ÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤ëËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥Áー¥àÆâÆÀÅÀ²¦¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÀª¤¤¤È°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥é¥â¥¹¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤À¡£5»î¹çÏ¢Â³2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëAÀéÍÕ¤Î¹õÀî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î1¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÅçÃ«Îç¤¬¸·¤·¤¤¥Þー¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¤¡£
±ÛÃ«¤Ï11.6ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¾¾»³¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶Î¬¤Ê¤ë¤«¡Ú(C)B.LEAGUE¡Û
¡¡±ÛÃ«»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¡¢ÅìÃÏ¶è7°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¤ÈÆ±ÃÏ¶è12°Ì¤Î°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë´é¹ç¤ï¤»¡£±ÛÃ«¤Ï2Ï¢ÇÔ¡¢°ñ¾ë¤Ï3Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¤ò¤«¤±¤¿1Àï¤È¤Ê¤ë¡£Á°Àá¤ÏÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ë¹¶¼é¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤¿±ÛÃ«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Áー¥à¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤¿¤¤¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Á°Àá¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿3P¥·¥åー¥È¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÄÀ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¾¾»³½Ù¤È´îÂ¿Àî½¤Ê¿¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¥Áー¥àÆâºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¹Åç¤Î¥¹¥ß¥¹¤ÈÄ¹ºê¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ú(C)B.LEAGUE¡Û
¡¡Á°Àá¤Î¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Ï¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤Ë¶¥¤êÉé¤±¥Ûー¥à¤ÇÏ¢ÇÔ¡£º£Àá¤Ï¹Åç¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë¤ËÀ¾ÃÏ¶è1°Ì¤ÎÄ¹ºê¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£Î°µå¤È¤ÎGAME2¤Ç¤Ï¡¢Á´»î¹çÀèÈ¯½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ë¥³¥Õ¥£¡¦¥³ー¥Ðー¥ó¤¬Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÇÉé½ý¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥è¥Ë¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢À²»³¥±¥Ó¥ó¤Î¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥×¥ìー¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¡£Î¾¥Áー¥à¤Î¹¶·â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¥¹¥¿¥ó¥êー¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÎÂÐ·è¤â¸«¤â¤Î¤À¡£
¡¡²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Ï¡¢À¾ÃÏ¶è¤ÎÇÆ¸¢¤òÁè¤¦Î°µå¤ÈÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤¬·ãÆÍ¡£3¥²ー¥àº¹¤ÇÌ¾¸Å²°D¤òÄÉ¤¦Î°µå¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ûー¥à°ì´Ý¤ÇÉ¬¾¡¤ò´ü¤¹¡£¾¡ÇÔ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡£º£¥·ー¥º¥ó¥êー¥°1°Ì¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤ò¸Ø¤ëÌ¾¸Å²°D¤ËÂÐ¤·¡¢Î°µå¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯ー¥êー¡¢ ¥ô¥£¥Ã¥¯¡¦¥íー¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«ー¥¯¤Î¡È3¥Ó¥Ã¥°¡É¤¬ËÜÍè¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£²Ã¤¨¤ÆÌ¾¸Å²°D¤ÎÃíÌÜ¤Ï¸ÅÁãÀï¤ËÄ©¤àº£Â¼²ÂÂÀ¤À¡£ã·Æ£Âó¼Â¤È¤È¤â¤Ë¹¶·â¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ìー¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á¾®¾Â¹îÇ¯
¹½À®¡á¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô
¡¡B1¥êー¥°ÀïÂè13Àá¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ£À®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸Ä¿ÍµÏ¿¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£Àá¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ÂÆ£ÀÀºÈ¡Ê²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¡Ë¤¬¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë7000ÆÀÅÀÃ£À®¤ò¼ÍÄø·÷Æâ¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯ー¥êー¡ÊÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤È¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤¡ÊÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤¬300¥¹¥Æ¥£ー¥ëÃ£À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯ー¥êー¤ÏÄÌ»»5000ÆÀÅÀÃ£À®¤Þ¤Ç27¡¢1500Èï¥Õ¥¡¥¦¥ëÃ£À®¤Þ¤Ç6¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎµÏ¿¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£º£Àá¤ÎÀ¾ÃÏ¶è¾å°ÌÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢Î°µå½êÂ°7Ç¯ÌÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£B1Âè13Àá»î¹çÆüÄø
¡¦½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä vs ÀçÂæ89ERS¡Ê¡÷CNA¥¢¥êー¥Ê¡ù¤¢¤¤¿¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º vs ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ê¡÷¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥ÊÂÀÅÄ¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º vs °ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡Ê¡÷±ÛÃ«»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ vs ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡Ê¡÷ÀéÍÕ¥Ýー¥È¥¢¥êー¥Ê¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä vs Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡Ê¡÷LaLa arena TOKYO-BAY¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ vs ²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¡Ê¡÷TOYOTA ARENA TOKYO¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ vs ¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¡Ê¡÷Ë¶¶»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï vs º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¡Ê¡÷¥¦¥£¥ó¥°¥¢¥êー¥Ê´¢Ã«¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²° vs ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¡Ê¡÷Ì¾¸Å²°»ÔÈúÇÇÅç¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º vs Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¡÷µþÅÔ»ÔÂÎ°é´Û¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ vs ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º vs Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡Ê¡÷¹Åç¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹ vs Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡Ê¡÷²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¡Ë
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ35Ê¬～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é