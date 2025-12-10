¥â¥Ê¥³¤¬º£µ¨CL¤Ç2¾¡ÌÜ¡ª¡¡ÆîÌîÂó¼Â¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤Ï¥¶¥«¥ê¥¢¤¬¼ºÇÔ¤â¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤·âÇË
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥â¥Ê¥³¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç1¾¡3Ê¬1ÇÔ¤òµÏ¿¡£Âè4Àá¤Ç¤Ï¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤ò1¡Ý0¤Ç²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿º£Àá¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡2ÇÔ¤òµÏ¿¤¹¤ë¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤È·ãÆÍ¡£Á°Àá¤Î¥Ñ¥Õ¥©¥¹¡Ê¥¥×¥í¥¹¡ËÀï¤Çº£Âç²ñ½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Ï¡¢º£Àá¤â¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï19Ê¬¡¢GK¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É1ËÜ¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Î¥Ð¥ë¥·¥å¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º¤¬¡¢º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ý¥¹¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡£Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¾ìÌÌ¤Ïºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È51Ê¬¡¢¥â¥Ê¥³¤Ë¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î·èÄêµ¡¤¬ÅþÍè¡£¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆîÌî¤¬¡¢º¸Â¤Ç¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤³¤³¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¡£¹²¤Æ¤Æ´ó¤»¤Æ¤¤¿¥À¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ËÅÝ¤µ¤ì¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¶¥«¥ê¥¢¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥¦¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¡¦¥Á¥ã¥¯¥ë¤Î»Ä¤·¤¿Â¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Â³¤¯59Ê¬¤Ë¤â¡¢¥â¥Ê¥³¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¹½ÃÛ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆîÌî¤¬¡¢Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢GK¥Á¥ã¥¯¥ë¤Ë¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤µ¤ì¡¢ÏÈ¤ËÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£GK¥Á¥ã¥¯¥ë¤¬Éé½ý¤·¡¢1ÅÙ¤Ï¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢68Ê¬¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆGK¥°¥Ê¥¤¡¦¥°¥Ù¥ó¥Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤Ïº¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥ß¥ó¡¦¥«¥Þ¥é¤¬±¦Â¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥Æ¥£¥í¡¦¥±¡¼¥é¡¼¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥í¥°¥ó¤¬¤Ò¤¶¤Ç¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢¥â¥Ê¥³¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥â¥Ê¥³¤¬º£µ¨¤ÎCL¤Ç2¾¡ÌÜ¤òÄÏ¤ó¤À¡£ÆîÌî¤Ï75Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ïº£µ¨CL¤Ç½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï2026Ç¯1·î20Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤ÏÆ±21Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥â¥Ê¥³¡¡1¡Ý0¡¡¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡68Ê¬¡¡¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
