11月30日、60歳のお誕生日を迎えられた秋篠宮さま。これに先立ち臨まれた記者会見では、ご家族への感謝などを述べられるなかで、時折“提言”ともとれるご発言も見られた。

まずは、宮内庁の公式インスタグラムに関するご発言だ。インスタグラムでの秋篠宮家のご活動の紹介について質問された際、「フォロワー数もかなり多くて、結構なことだと思います」と答えつつ、次のような見方を示された。

「ただ一つ、私は、以前にウェブサイトとSNSの関係を惑星と衛星に例えたことがあったと思います。惑星と衛星が結び付いている。どういう状況かというと、SNS、宮内庁の場合はインスタグラムがあって、それが惑星たるウェブサイトとリンクしていて、ウェブサイトがインスタグラムのアーカイブになっている必要があると思うのですね。

ところが今、この前も試してみると、そのインスタグラムの写真からアーカイブのところに一足飛びに移動することができない状態になっています。ある一つのこういう行事に出ましたということが、インスタグラムで紹介されるわけですけれども、その本体であるウェブサイトの方に、もう少しいろいろな情報が入っているわけですので、そのあたりがリンクすると、いいのかなというふうに思ったところです」

秋篠宮さまが“惑星と衛星”と最初に例えられたのは、’22年のお誕生日に際しての記者会見でのことだ。当時は、宮内庁が皇室の広報展開にSNSを活用することを検討し始めた年であり、皇室の情報発信についてお考えを述べられていた。

「そして、今、いろいろなことを知るために調べるときというのは、多くが恐らくスマホ、スマートフォンを使って調べる時代になっています。そうするとSNSにたどり着いて、そこである情報を知って、更に詳しく知りたい人は、本体であるウェブサイトの方を見る。

何て言うか、惑星があって、惑星にたくさんの情報があって、そしてその周りにある衛星の方に、短いけれども非常に大事な情報が載っている。そういう関係性なのではないかなと思っています。私も詳しくは承知していませんけれども、そういう構図を恐らく宮内庁も考えているのではないかと思います」

今回のご発言には、秋篠宮さまの宮内庁に対するメッセージが込められているのではないかと皇室担当記者は語る。

「皇室の情報発信に関して、秋篠宮さまは’22年の時点からSNSとウェブサイトの連携を宮内庁に期待されていたことが伝わります。’24年の記者会見でも、『ウェブサイトとインスタグラムをバラバラに進めないようにすることが、大事なのかなという印象を持っています』と繰り返しお考えを示されています。

しかし、今回のご発言の通り、現在でも宮内庁の公式インスタグラムと公式ホームページはリンクがわかりやすく、かつ相補的な形式になっているとは言いがたい状態です。秋篠宮さまは3年前から構想を伝えているおつもりだったのでしょうし、具体的に形になっていない状況が続いていれば、宮内庁への“苦言”のような形のお言葉となってしまったのも無理はないのかもしれません。

ただ、皇位継承順1位、皇嗣というお立場の秋篠宮さまが記者会見という場でおっしゃられてしまうと、宮内庁も優先的に対応を取らなければならなくなってしまいます。“こうした場で述べられなくてもいいのでは”という意見も、内部から聞こえてきます」

■皇室典範改正に関する議論についても“苦言”を……

秋篠宮さまの“苦言”は、もう一つある。皇族数確保に向けた皇室典範改正に関する議論が国会で進んでいることに対して、昨年の記者会見では“皇族は生身の人間”であり、宮内庁が当事者の考えを知っておく必要があると述べられているが、60歳のお誕生日に際した記者会見でも同様の内容を言及された。

「生身の人間、皇族も生身の人間であるということは、私は今でもそのとおりだと思っておりますし、ただ、去年、この生身の人間の話をして以降、何か目に見える変化があったかというと、それはないと思います。ただ、私の受けている印象では、宮内庁の然るべき人たちは、そのことを真摯に受け止めてくれているというふうに思っています」

国会での議論は’22年から始まったが、与野党の間で意見が平行線をたどったままで、結論がまとまる見通しすら立てていない。これまで、女性皇族が結婚後も皇族の身分も保持する案、旧宮家出身の男系男子が養子として皇籍への復帰を可能にする案の2案を軸に議論が進んでいたが……。

「主要2案の中で“女性皇族の身分保持案”は各党の意見はおおむね一致していましたが、女性皇族の配偶者と子も皇族とするか否かでは一致していません。また“養子縁組案”については、賛否そのものが分かれたままです。

今年の通常国会でもまとまらず、額賀福志郎衆議院議長は秋の臨時国会で結論を得ることを目標に据えていましたが、それすらも見送る方向で調整に入っています。来年の通常国会で結論が出るのかも不透明なままなのです。

“目に見える変化がない”“宮内庁の然るべき人たちは真摯に受け止めてくれている”という秋篠宮さまのご発言からは、政界の議論に危機感がないことへの警鐘とも取れましたし、その点に関して言えば宮内庁内でも一定のコンセンサスが出来上がっているのではないかとも思っています」（宮内庁関係者）

そして、公的な活動の担い手が減ることについては、「その状況を変えるのは、今のシステムではできません。いかんともし難いことだと思います。やはり、全体的な公的な活動の規模を縮小するしか、今はないのではないかと思います」と述べられていた秋篠宮さま。前出の宮内庁関係者はこう続ける。

「秋篠宮さまのお誕生日に際した記者会見の内容が公表された翌日12月1日、宮内庁の黒田武一郎次長も記者会見で、『分担の見直しや全体的な公務の規模の縮小はあり得る』と述べています。

さらに国会での議論が進むことを求めつつ、『今後本格的に公的なご活動を担われることが期待される方もおられる。それぞれのご公務について皇室の方々のお考えをうかがいながら検討していく必要がある』と、今後の方針について示しました。

愛子さま、悠仁さまが今後成年皇族としてのご公務を本格的に担われていきます。次世代を担う皇族方が、安定してご活動を行われることができる環境を守っていくためにも、秋篠宮さまのご発言は大きな意味があったと考えています。一日でも早く議論が進んでいくことは、皇室のみならず宮内庁の総意でもあるといえるでしょう」

秋篠宮さまの“2つの苦言”が、よりよい皇室の未来を作ることに結び付いてほしいものだ。